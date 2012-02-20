شش مرکز تعویض پلاک در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر دوشنبه در بازدید از مرکز تعویض پلاک کردکوی افزود: بزودی هفتمین مرکز تعویض پلاک در کردکوی راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: این مرکز به منظور طرح تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سفرهای غیر ضروری ورفاه حال شهروندان در کردکوی راه اندازی می شود.

به گفته وی، پیش از این مردم شهرستان کردکوی برای تعویض پلاک وسایل نقلیه به گرگان و"بندر ترکمن" مراجعه می کردند.

رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد، قرار است این مرکز تا پایان اسفند ماه سال جاری در کردکوی راه اندازی شود.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.

