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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

سرهنگ حسنی:

شش مرکز تعویض پلاک در گلستان راه اندازی شد

شش مرکز تعویض پلاک در گلستان راه اندازی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: رئیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: تاکنون شش مرکز تعویض پلاک خودرو در استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر دوشنبه در بازدید از مرکز تعویض پلاک کردکوی افزود: بزودی هفتمین مرکز تعویض پلاک در کردکوی راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: این مرکز به منظور طرح تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سفرهای غیر ضروری ورفاه حال شهروندان در کردکوی راه اندازی می شود.

به گفته وی، پیش از این مردم شهرستان کردکوی برای تعویض پلاک وسایل نقلیه به گرگان و"بندر ترکمن" مراجعه می کردند.

رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد، قرار است این مرکز تا پایان اسفند ماه سال جاری در کردکوی راه اندازی شود.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1539345

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