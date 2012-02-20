سناتور مک کین خواستار ادامه دخالتهای آمریکا در امور مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور "جان مک کین" امروز دوشنبه در قاهره با مقامات مصری دیدار و گفتگو کرد.

وی در نشستی پیش از دیدار خود با "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر گفت روابط این کشور با آمریکا باید همانند گذشته دوستانه باقی بماند. بر این اساس، دو کشور باید از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی به مناسبات خود ادامه داده و دوستی شان را تقویت کنند.

مک کین در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات مصر، مدعی شد که این کشور در این برهه با تصمیم گیری های سیاسی مهمی روبرو است و آمریکا باید برای کمک به مردم این کشور به حضور خود ادامه دهد.

این در حالی است که پس از انقلاب مردم مصر علیه رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" روابط قاهره-واشنگتن به پایین ترین سطح خود طی سه دهه گذشته نزول کرده است.

در همین حال دستگیری 16 آمریکایی در مصر و احتمال دادگاهی شدن آنها سبب نگرانی مقامات واشنگتن شده است. این افراد به همراه 27 شهروند غربی دیگر که تحت عنوان فعالان جامعه مدنی در مصر فعالیت می کردند، چندی پیش به جرم دخالت در مسائل داخلی این کشور دستگیر شدند.