اولین انتخابات چند وجهی در ایران رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر:منوچهر متکی عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز با موضوع از صندوق‌های رای تا بهارستان در تالار شهید شفایی با اشاره به حضورغیرتمندانه مردم آذربایجان در عرصه‌های مختلف کشورمان اظهار کرد: مردم آذربایجان به خصوص تبریز نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشته که ملت ایران سهم این افتخارات را به خوبی ‌می‌داند.

وی با اشاره به انتخابات قبل و بعد از انقلاب افزود: قبل از انقلاب انتخابات در کشورمان بی‌معنا بود و اراده مردم و نقش آنها هیچ‌وقت تعریف شده نبود و در آن شاه هیچ تصمیمی را به اراده خود نمی‌توانست انجام دهد و باید به دستور اربابان خود آمریکا و انگلیس انجام می‌داد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه در انتخابات گروه‌های موفق خواهند بود که گفتمان غالب داشته باشند، افزود: این مردم هستند که نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و باید به رای آنها احترام بگذاریم.

متکی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره سلامت انتخابات و امکان تقلب خاطرنشان کرد: سیستم و مکانیزم انتخابات کشورمان طوری تعریف و تنظیم شده که امکان تغییر و تقلب در نتیجه انتخابات وجود ندارد.

وی مهم‌ترین دلیل عدم تقلب در روند انتخابات کشور را تضارب آرا و تفاوت‌های فکری مسئولان نظام طی سال‌های گذشته عنوان کرد.

دبیر هیئت اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه گفت: درست است که ما مشکلات تورم، انحرافات اقتصادی و فساد مالی داریم ولی این امر موجب نمی‌شود که مردم در انتخابات شرکت نکنند زیرا باید انتقادات ما به صورت منصفانه و درست باشند.

متکی رمز انقلاب و پیروزی ملت ایران را همان اصول اعتقادی و پایبندی به ارزش‌های دینی، اسلامی و انقلابی عنوان کرد.

وی با اشاره به توطئه‌ استکبار جهانی در خصوص انتخابات مجلس تاکید کرد: نظام سلطه تلاش دارد که انتخابات با کمترین شرکت‌کننده صورت گیرد تا آنها به اهداف مورد نظر خود برسند.

وی رقیب اصلی این انتخابات را سلطه جهانی دانست و بیان کرد: این رقیب بیرون از مرزهاست و در همه دوره‌های گذشته انتخابات نیز همین استراتژی را داشته است.

دبیر هیئت اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین اظهار کرد: ما مجلسی را می‌خواهیم که در آن نمایندگان کارآمد از طریق مردم انتخاب شده باشند و تصمیمات آنها بر اساس منافع ملی و ملت ایران باشد.