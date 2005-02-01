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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۱۷

به همت مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور :

نخستين دوره مسابقات ترجمه قرآن كريم به زبان هاي خارجي برگزار مي شود

در راستاي آموزش ترجمه قرآن كريم به زبان هاي مختلف، سلسله مسابقات ترجمه قرآن كريم به زبان هاي خارجي به همت مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور برگزار مي شود.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" در نخستين دوره از اين مسابقات كه با عنوان «پاكان در قرآن» برگزار مي شود، دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران به رقابت خواهند پرداخت.  اين مسابقات نيمه دوم اسفند در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 153935

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