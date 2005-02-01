به همت مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور : نخستين دوره مسابقات ترجمه قرآن كريم به زبان هاي خارجي برگزار مي شود

در راستاي آموزش ترجمه قرآن كريم به زبان هاي مختلف، سلسله مسابقات ترجمه قرآن كريم به زبان هاي خارجي به همت مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور برگزار مي شود.