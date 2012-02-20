ایران امن ترین مکان برای سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، هیئت اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به شانگهای روز دوشنبه با فعالان اقتصادی ایرانی موفق در کشور چین دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست تخصصی که برای تبادل تجربیات سرمایه گذاران ایرانی فعال در مناطق مختلف چین برگزار شد راهکارهای موفقیت در تبادل تجاری با این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بابک مختاری، مدیر سابق اتاق بازرگانی ایران و چین در شانگهای در جلسه ای که در هتل ماریوت برگزارشد با بیان سیاست های تجاری چین گفت: تاجر موفق کسی است که در همه شرایط بتواند کار کند و امروز نیز با دست به دست هم دادن می توان مشکلات موجود در مسیر صادرات و واردات را حل کرد.

وی افزود: هر چند بسیاری از مخالفان نظام اسلامی با تبلیغات سوء و تهدید و تحریم مشکلاتی را برای بازرگانان کشور ایجاد کرده اند اما باز هم بسیاری از تجار چینی برای تجارت با ایران راغبند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: تجار ایرانی باید در تعامل با چینی ها صبور باشند و با آرامش و کسب اطمینان از ثبت شرکتها و انتخاب مسیری درست وارد معامله شوند زیرا شرکتهای غیر مجاز هم در پکن و شانگهای فعالیت می کنند که مورد تائید دولت این کشور نیست و اگر مشاوره و دقت لازم صورت نگیرید ممکن است بازرگانان ایرانی دچار مشکل شوند.

دبیر کل اسبق اتاق بازرگانی ایران و چین یادآورشد: در شرایط کنونی سیاست دولت حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و چینی ها مایلند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند که از این فرصت برای جذب شرکت های توانمند چینی در ایران و بویژه استان قزوین باید برنامه ریزی و همت کنید.

این فعال اقتصادی در خصوص موفقیت در مسیر تجارت و بازرگانی هم مواردی را یادآورشد.

در این جلسه علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین هم در خصوص اهداف سفر هیئت اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به پکن و نیز توانمندی شرکتهای تجاری اعزامی مطالبی بیان کرد.

در ادامه این نشست تجار و بازرگانان قزوین سوالات خود را در خصوص ضرورت انتخاب مشاور در کار تجارت، نحوه گشایش ارزی، نیازهای بازار چین و توانمندی های شرکت های ایرانی مطرح کردند که پاسخ های لازم از سوی بشارتی ارائه شد.