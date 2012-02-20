به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر دوشنبه در نشست توجیهی نمایندگان فرمانداری دشتی اظهار داشت: دشمنان به دنبال فاصله انداختن بین مردم ، نظام و ولایت هستند ولی با بصیرت و هوشیاری ملت ایران به این هدف خود نخواهند رسید.

وی ادامه داد: انتخابات مجلس امتحان بزرگی برای ملت ایران است و حضور آگاهانه و باصلابت مردم در انتخابات، امید دشمنان اسلام را به یاس تبدیل می‌کند و عزت و اقتدار ایران اسلامی را در جهان افزایش می‌دهد.

فرماندار دشتی افزود: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد همایش دیگر مردم در پای صندوق‌های رای خواهیم بود و حضور گسترده مردم نشانه علاقه آنان به آرمان‌های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و انقلاب است.

وی با بیان اینکه استراتژی دشمن در انتخابات مجلس نهم با دو محور فشار از بیرون و تنش از درون است، افزود: دشمن قصد ایجاد چالش در مسیر انتخابات دارد و برای مقابله با آن باید هوشیار باشیم.

دشتی خواستار بصیرت و هوشیاری مردم برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس شد و گفت: هر رای مردم تیری بر پیکره دشمنان است و با حضور گسترده در انتخابات باید دشمنان را مایوس و ناامید کنیم و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن ادامه داد: همین حضور مردم در صحنه‌ها است که دشمنان را مایوس کرده‌اند و در 12 اسفند ماه جاری نیز شاهد حضور گسترده مردم از زن و مرد گرفته تا بازاری و کسبه، دانشجو و معلم، مدیر و کارمند و کارگر و همه آحاد جامعه اسلامی، بار دیگر صحنه‌های را خلق می‌کنند و باعث مایوس شدن مجدد دشمنان ایران اسلامی ایران می‌شود.