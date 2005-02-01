كمال تبريزي: خواستم انطباقي بين دنياي مادي و متافيزيك ايجاد شود

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر اولين نشست بيست و سومين جشنواره فيلم فجر با حضور عوامل فيلم يك تكه نان در ساعت 18 دوشنبه 12 بهمن ماه برگزار شد.

اين نشست با حضور كمال تبريزي ، اسماعيل خلج ، عنصري ، رضا كيانيان ، حبيب رضايي ،هومن سيدي و شهرام جعفري نژاد به عنوان منتقد و عزيزالله حاج مشهدي بعنوان گرداننده جلسه در سينما صحرا بعنوان برگزار شد.

در ابتداي جلسه عزيزالله حاج مشهدي با اشاره به كتاب " بار ديگر شهري كه من دوست مي داشتم" نوشته نادر ابراهيمي گفت : من هم مي گوييم بار ديگر جشنواره اي كه دوست دارم آغاز شد و من خوشحالم در اينجا با وجود بيماري حضور دارم.

در ادامه كمال تبريزي درباره فيلم يك تكه نان گفت: فكر مي كنم اين اولين فيلم من است كه با روش جديد فني ساخته شده است. بدين صورت كه فيلم با سيستم كامپيوتري مونتاژ و صداگذاري شده است فكرمي كنم كار صداي فيلم از ظرافت و دقت خاصي برخوردار است. ولي متاسفانه صدا سينماي صحرا اشكالات زيادي دارد و اصلا صداي اصلي فيلم با صداي پخش شده در سينما صحرا قابل مقايسه نيست.و احساس تاسف مي كنم براي برگزار كنندگان و بخصوص دبير جشنواره فيلم فجر.

وي در ادامه گفت: ترجيح مي دهم درباره فيلم حرفي نزنم. و نظرات دوستان منتقد را درباره فيلم بشنوم. تنها نكته اي كه مي توانم به آن اشاره كنم اين مسئله است كه در فيلم يك منحني داريم واين منحني از يك نقطه شروع مي شود و سعي كرده ام در اين حركت منحني از پديده هاي طبيعي فاصله بگيرم وآن را به دركي از متافيزيك ختم كنم ، تا انطباقي بين دنياي مادي و متافيزيك ايجاد شود.

در ادامه جلسه " اسماعيل خلج" بازيگرنقش كربلايي در مورد نقش توضيح داد اعتقاد دارم يك بازيگر بايد در اختيار فيلم وكارگردان باشد و بتواند درك درستي از نقش داشته باشد. نمونه كربلايي در بسياري از نقاط ايران وجود دارد و سعي كردم از تمام توانم و تجربيات دوران بازيگريم در اين نقش استفاده كنم.

رضاكيانيان بازيگر سه نقش گاريچي و زنبوردار و آسيابان نيز گفت: بازي در اين فيلم برايم هيجان انگيز بود. اول فكر مي كردم يكي از اين سه نقشها را بازي خواهم كرد. ولي تبريزي ازمن خواست در هر سه نقش بازي كنم.