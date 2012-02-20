مشترکات فرهنگی و دینی بهترین انگیزه سرمایه گذاری چین در ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، در ادامه سفر یک هفته ای هیئت اعزامی اتاق بازرگانی قزوین به شهرهای پکن و شانگهای جلساتی با حضور فعالان اقتصادی ایران و چین برگزار شد.

در این جلسات تخصصی تولیدکنندگان هیئت اعزامی نسبت به بازاریابی کالاهای تولیدی خود با طرف های تجاری چینی مذاکره و گفتگو کردند.

در حاشیه این نشست های تخصصی که با حضور فعالان اقتصادی موفق ایرانی مقیم چین هم انجام شد بابک بشارتی یکی از صادرکنندگان کالا و مشاوران موفق اقتصادی ایرانی در شانگهای در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر اظهارداشت: کشور چین با بیش از سه هزار میلیارد دلار تجارت که یک میلیارد و 400 میلیون دلار آن واردات است از بازارهای بزرگ مصرف محسوب می شود که تجار ایرانی نباید از کنار این ظرفیت به سادگی عبور کنند.

وی افزود: ذخیره ارزی چین هم با دو هزار و 800 میلیارد دلار رقم قابل توجهی است که دولت چین را به سیاست گذاری برای سرمایه گذاری خارجی ترغیب کرده و در این حوزه حمایت لازم را انجام می دهد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در نگاه اقتصادی سرمایه در مناطق امن گردش می کند تا بازگشت سرمایه و سود تضمین شود و در این میان چینی ها بسیار تمایل دارند تا با ایرانیها معامله کنند و سرمایه های خود را به کشورمان بیاورند.

ایران امن ترین مکان سرمایه گذاری خارجی است.

بشارتی تصریح کرد: علیرغم همه تحریم ها و فشارهای موجود بر روی نظام اسلامی ایران، خوشبختانه هنوز هم ایران امن ترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی است که این موضوع از نگاه چینی ها دور نمانده است.

وی افزود: روابط سیاسی ایران و چین، مشترکات فرهنگی و دینی و امنیت سرمایه گذاری در ایران به گونه ای است که بسیاری از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران چینی مایلند در ایران سرمایه گذاری کنند که این گرایش در یکی دو سال اخیر بیشتر شده و ما باید از این فرصت بیشترین بهره را ببریم.

این مشاور اقتصادی یادآورشد: چینی ها در بخش های گاز، نفت، پتروشیمی، معدن، مواد غذایی و راه سازی می توانند سرمایه گذاری کرده و نیازهای کشورمان را تامین کنند.

انعقاد قرارداد مناسب و شناسایی تجار چینی برای معامله

بشارتی یادآورشد: در موضوع واردات کالا باید ضمن شناسایی درست طرف چینی و اعتبار سنجی آن با انعقاد قرارداد منتاسب و استفاده از مکانیزم بانکی و بازرسی کالا در هنگام خرید با قرار دادن جکمیت در صورت اختلاف به حل مشکل کمک کرد.

وی بیان کرد: در بخش صادرات به چین می توان فطعات خودرو، کفش های چرمی دست دوز، فرش، زیور آلات و سنگ های قیمتی، مواد غذایی و مواد معدنی را به این کشور صادر کرد.

مصرف یک سوم بازار لوکس دنیا در چین

بشارتی افزود: یک سوم بازار لوکس دنیا در چین مصرف می شود لذا بهترین بازار برای این نوع کالاهاست که باید از این قابلیت برای صادرات کالاهای لوکس و صنایع دستی استفاده مناسبی کرد.

وی احداث خط ریلی سریع السیر با کمک چینی ها در پروژه های استان قزوین را منطقی دانست و اظهارداشت: متخصصان چینی در ساخت شبکه ریلی با سرعت بالا از توانمندی بسیار بالایی برخوردارند که می توانند در پروِژه قطار هشتگرد به قزوین در صورت صلاحدید مسئولان مشارکت کنند.

بشارتی همچنین گفت: امیدواریم این سفر به جلسات چند روزه ختم نشود بلکه با پیگیری مناسب از سوی تجار قزوین و شانگهای به عقد قرارداد و تفاهم نامه توسعه مناسبات اقتصادی منجر شود.