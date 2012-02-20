پیشنهاد افزوده شدن 4 بخش جدید به جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر آئین اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر عصر امروز دوشنبه 1 اسفند با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، حجت الاسلام والسملین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این مراسم پرویز بیگی حبیب‌آبادی دبیر علمی ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سخنانی از حضور 36 درصدی زنان شاعر در این دوره از جشنواره خبر داد و ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده، بخش‌های نقد، ترجمه، انجمن‌های ادبی و شعر و رسانه هم به آن افزوده شود.

همچنین به گفته وی در ششمین دوره جشنواره شعر فجر 45 داور آثار ارسالی به دبیرخانه را ارزیابی کردند.

پرویز بیگی حبیب‌آبادی همچنین از حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از روند نشر بسیاری از کتاب‌هایی که برای ارزیابی به این دوره از جشنواره ارسال شده‌اند، قدردانی کرد.

علی معلم دامغانی شاعر انقلاب در سخنانی گفت: کسی گمان نمی کرد روزی و روزگاری کشور به نام ایران در برابر همه تاریکی های زمین بایستد و مردانی با دلهای آهنین بی هیچ واهمه و تنها به پشتیبانی وعده های بزرگان استقامت کنند.

وی افزود: آنها می دانند که می آید آنکه قرار است بیاید و انجام می شود آنچه وعده داده شده است لیکن کرامت، غرامت می طلبد و رحمت خالی از زحمت نیست. سلسله ای که امروز در کارند به خدایی خدا از جنس نازپروردگان نیستند و این ماجرای بزرگ از سر هوا نیست.

رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران سپس به شعرخوانی پرداخت.

در ادامه و پس از شعرخوانی حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، محمدعلی بهمنی، فاضل نظری، محمدرضا سهرابی‌نژاد و نورگس شاه علی‌اف (ازبکستان)، شاعری از ایتالیا به نام دومینیکو اینجنیتو به بیان عشق و علاقه خود به زبان فارسی پرداخت.

وی گفت: من در پرتغال زندگی می‌کردم و داوطلبانه به کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، کمک می‌کردم. در همین حال شروع کردم به آموختن زبان فارسی. به نظرم پیوندهای مرموزی بین فارسی و پرتغالی هست که جانم را سرشار از هیجان می‌کرد.

این پژوهشگر ایتالیایی افزود: من بعد از چندین سال فهمیدم که زبان فارسی دارد با شکوه و فرّی ایزدی بر من نازل می‌شود و متوجه شدم که فارسی و پرتغالی تلفیقی هستند از سیم و زر.

اینجنیتو اضافه کرد: شعر کلاسیک فارسی باعث شد من به معنای ژرف اشیاء پی ببرم. این زبان بدون پرده‌های مکتبی و دانشگاهی، خود با من سخن می‌گفت. من می‌خواهم حقیقت شعر را کشف کنم. من مچ دست و رگ گردنم را به زبان فارسی تقدیم کردم تا کاملاً انسان شوم.

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان و شایستگان تقدیر به کار خود پایان داد.