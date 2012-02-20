حضور مردم قزوین در انتخابات با شکوه و دشمن شکن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای جبهه متحد اصولگرایان که در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهارداشت: در ایام انتخابات باید با حضور گسترده و با بصیرت خود به دشمنان نشان دهیم که ملت ایران همیشه در صحنه بوده و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

وی شرکت گسترده در انتخابات را با اهمیت دانست و یادآور شد: باید در روز 12 اسفند ماه که روز انتخابات مجلس شورای اسلامی است حماسه ای ماندگار مانند راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال در تاریخ رقم بزنیم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: مردم وظیفه دارند در این شرایط حساس با حضور حداکثری در عرصه انتخابات و انتخاب فرد اصلح را که روحیه انقلابی و ظلم ستیزی را به نمایش بگذارند.

وی عرصه انتخابات را برای کاندیداها و هواداران یک امتحان دانست و بیان کرد: باید کاندیداها و هواداران آنها در این عرصه حساس از تخریب یکدیگر پرهیز کرده و حرمت ها را از بین نبرند.

نمایندگان مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان قسم خورده انقلاب با هر ابزاری سعی می کنند خللی در جریان انقلاب اسلامی و این انتخابات وارد کنند که قطعا نقشه های آنان به سنگ خواهد خورد.

آیت الله باریک بین در پایان خواستار حضور هوشمندانه ملت ایران در برابر تمام توطئه های دشمنان شد.