برف برق هشت روستای گلستان را قطع کرد/ مسدودی دو محور اصلی

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس گزارشهای رسیده برق شش روستای شهرستان مینوشت و دو روستای رامیان قطع شده است.
وی اظهار داشت: همچنین گزارش شده که برق یک روستا در درازنو نیز قطع شده است و تلاش برای برقراری روشنایی ادامه دارد.
مسدودی دو محور اصلی گلستان
وی با اشاره به بارش شدید برف گفت: محور جنگل گلستان بر اساس درخواست مسئولان شاهرود مسدود شده است.
وی عنوان کرد: همچنین مسیر خوش ییلاق نیز بر اساس درخواست های مسولان مسدود شده است.
حسام گفت: گزارش های رسیده حاکی از آنست که حدود 30 تا 40 ساتتی متر برف درشهرها بیش از یک متر برف در مناطق کوهستانی استان به زمین نشسته است.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان اضافه کرد: پیش بینی ها حاکی از آن است که بارش برف در روز سه شنبه نیز در استان ادامه دارد.
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