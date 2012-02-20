برخی از مدارس خراسان شمالی باز هم تعطیل شدند

مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتگو با مهر افزود: به دلیل تداوم بارش برف در خراسان شمالی روز سه شنبه کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی شیفت صبح در شهرستان بجنورد و منطقه راز و جرگلان تعطیل است.

فرهاد تیمورزاده گفت: کلیه مدارس سایر شهرستانهای استان باز است و دانش آموزان باید در کلاسهای درس خود حضور یابند.

در یکماه گذشته این چهارمین بار است که مدارس استان به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل می شوند.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی بجنورد، ناپایداری هوا تا صبح روز سه شنبه ادامه دارد.