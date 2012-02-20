سیاست زدگی ظرفیت های توسعه گلستان را هدر داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی شامگاه دوشنبه در نطق پیش از دستور سیصد و نود و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با انتقاد از وعده های فراموش شده مدیران در ادوار مختلف افزود: شهر تاریخی گرگان طی سال های گذشته فراز و نشیب های فراوانی را در عرصه مدیریت پشت سر گذاشته است و مدیرانی با ویژگی های متفاوت سکان دار ادارات، سازمان ها و نهاد های انقلابی مرکز استان بوده اند که البته اقدامات ماندگاری نیز در سطح استان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی دارد شایستگی و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران آن جامعه است، اظهار داشت: کارشناسان معتقدند در هر جامعه ای تحقق چشم انداز ها و دستیابی به توسعه پایدار منوط به وجود مدیرانی کاردان، لایق و دلسوز است.

چراغعلی در ادامه تصریح کرد: امروزه جایگاه و اهمیت مدیریت با تدبیر و مدبر بر کسی پوشیده نیست و این ضرورت در جوامع مختلف علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر نقاط احساس می شود و اکثر صاحب نظران علوم اجتماعی و مدیریت شهری بر این باورند که هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر و موثرتر از تدبیر مدیریت باشد.

وی با تاکید بر اینکه اندیشمندان علوم اجتماعی تجربه، تخصص گرایی، فهم و بینش سیاسی، ایمان به هدف، امانتداری و عدالت طلبی، برخورداری از روحیه کارآفرینی و خلاقیت را از مهمترین ویژگی های مدیریت کار آمد می دانند، عنوان کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر آمادگی خود را برای همکاری با مدیران استان برای گردش چرخ توسعه استان و رفع نگرانی، یاس و ناامیدی از جامعه اعلام می کنیم.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه نطق پیش از دستور خود با اشاره به سهم ناچیز مردم گرگان از رسانه ملی و انتقاد برخی از شهروندان و هواداران تیم بسکتبال گرگان به عملکرد رسانه ملی در پخش مسابقات این تیم گفت: برخی از شهروندان و هواداران این تیم طی ارسال نامه ای به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورا خواستار پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات رسمی در این خصوص شدند.

چراغعلی با اشاره به اینکه تیم بسکتبال شهرداری گرگان یکی از پر طرفدار ترین تیم های ورزشی محسوب می شود، افزود: متاسفانه صدا و سیمای مرکز گلستان در زمینه پخش مسابقات ورزشی توجه خاصی به خواسته هواداران این تیم ندارد.

وی با اشاره به درخواست هواداران این تیم ادامه داد: بر اساس اظهارات لیدرهای تیم بسکتبال گرگان هر هفته هزاران نفر از جوانان و مردم گرگان راهی سالن امام خمینی مجموعه آزادی گرگان می شوند تا بتوانند بازی تیم محبوبشان را از نزدیک تماشا کنند، علاقه مندان زیادی نیز توانایی حضور در سالن را ندارند و قشر های زیادی از مردم مثل بانوان، کارمندان، کسبه و افراد مسن هر هفته منتظر پخش مستقیم بازی بسکتبال از شبکه استانی هستند که متاسفانه با بی مهری صدا و سیما رو به رو می شوند و از تماشای بازی تیم محبوبشان محروم می مانند.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان خواستار مذاکرات رسمی شورای شهر با مسئولان امر و پیگیری این موضوع شد و گفت: با توجه به حجم هواداران و علاقه مندان بسکتبال گرگان که بنا به هر دلیلی توانایی حضور در سالن و تماشای مسابقات را از نزدیک ندارند، صدا و سیمای گلستان در راستای حمایت از این تیم پرطرفدار و احترام به مردم فهیم گرگان باید شرایط پخش مستقیم بازی های تیم بسکتبال شهرداری گرگان را فراهم نماید.