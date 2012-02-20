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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

خباز:

وعده اشتغالزایی دولت در سال 90 عملی نشد

وعده اشتغالزایی دولت در سال 90 عملی نشد

کاندیدای اصلاح طلب انتخابات مجلس نهم مهمترین اولویت مجلس نهم را اشتغال دانست و گفت: دولت در بودجه 90 قول داد 2 میلیون و 500 هزار ردیف شغلی جدید ایجاد کند اما این اتفاق نیفتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در چهارمین برنامه از سلسله برنامه های انتخاباتی "دیروز، امروز، فردا" که از شبکه سوم سیما پخش می‌شود در پاسخ به سئوال مجری برنامه که با اشاره به نظارت به عنوان یکی از مسئولیت‌های خطیر نمایندگان خواستار تشریح راهکارهایی شد که برای مجلس نهم جهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی در نظر دارد، گفت: اگر شورای عالی بانکها یا شورای عالی پول و اعتبار به بانکها اعلام کنند که هر کس در هر نقطه کشور وامهای بالای 500 میلیون تومان می‌گیرد از طریق شبکه اینترنت در دسترس همگان قرار گیرد به این ترتیب افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند لذا فردی که این وام را گرفته چون می داند خبرنگاران در صدد تعقیب موضوع هستند و افکار عمومی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به او نگاه می کنند باید وام گرفته شده را در پروژه مربوطه هزینه کند.

وی افزود: به این ترتیب اگر فردی یکی از این فقره های تسهیلات یا گشایش اعتبار را گرفته اما در محل مربوطه هزینه نکرده باشد، چنانکه مجددا تقاضای گشایش اعتبار کند بانکها به او تسهیلات مجدد نخواهند داد چرا که اگر بدهد مورد اعتراض افکار عمومی قرار می گیرند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با یادآوری تعبیری از شهید رجایی که مجلس پدر و دولت فرزند است، یادآور شد: اگر در بدنه اجرایی کشور نابسامانی مشاهده شد این پدر نمی‌تواند خود را دخالت ندهد و بگوید بی خبر بوده است بلکه خود بی‌خبری مجلس نیز مانند دستگاههای اجرایی بدون ماخذه نیست.

کد مطلب 1539380

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