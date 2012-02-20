ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی خیری گنجی دوشنبه در کارگاه آموزشی عملی حلقه های صالحین سمنان با حضور بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر حوزه علی بن ابیطالب (ع) افزود: ثمره مهم ولایت فقیه در جامعه اسلامی این است که امور بر اساس موازین دینی، تحقق و عینیت پیدا می کند.

وی وجود ولی فقیه را بزرگ ترین برکت برای جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: ساختار حکومت اسلامی باید بگونه ای باشد که در راس هرم قدرت یک فقیه عادل با کفایت قرار بگیرد که از او به ولایت فقیه تعبیر می کنیم.

گنجی، برهان عقلى بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت را نظیر برهان بر نبوت و امامت بیان کرد.

وی در پایان افزود: مسئولیت ها و اختیاراتی که در اختیار ولی فقیه است در بدنه قدرت توزیع می شود اما همه این مجموعه ها تحت هدایت و زعامت شخص ولی فقیه قرار دارند.