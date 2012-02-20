اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان قمی قرار است در دهه اول اسفند ماه در رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شیتوریو شوکوکای یونیون با حریفان خود به رقابت بپردازند.



بانوان سبک شیتوریو شوکوکای یونیون در حالی به روی تاتامی می روند که مسابقات قهرمان کشوری و انتخابی این سبک کاراته بانوان به میزبانی تهران برگزار می شود و مدعیان با هدف انتخاب قهرمانان این سبک و انتخاب برترینها برای اعزام به مسابقات آسیایی سریلانکا مسابقه می دهند.



بانوان کاراته کای قمی در حالی در این رقابت ها شرکت می کنند که در این انتخابی بیش از 400 کاراته کا از 18 استان کشور در بخش کاتا و کومیته تیمی و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت می پردازند.



مصاف بانوان کاراته کای قمی با رقبای خود در سبک شین دای کشور



بانوان قمی در پیکارهای قهرمان کشوری کاراته بانوان سبک شین دای قهرمانی کشور که از روز پنجشنبه چهارم اسفند به مدت دو روز و به میزبانی استان خوزستان برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، رقابت های قهرمان کشوری سبک شین دای کاراته بانوان که پیش از این قرار بود 11 و 12 اسفند برگزار شود به دلیل تقارن با انتخابات مجلس شورای اسلامی به روزهای چهارم و پنجم اسفند تغییر زمان پیدا کرد.



این مسابقات در سالن ورزشی آموزش و پرورش بندر ماهشهر و با حضور بیش از 300 کاراته کا در قالب 16 استان فعال این سبک برگزار می شود و به احتمال فراوان کاراته کاهای قمی نیز با تمام توان در تلاش برای کسب عنوان به مصاف حریفان می روند.



رقابت ها در بخش کاتا و کومیته انفرادی و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود و هدف از این مسابقات ارزیابی بانوان کاراته کای این سبک و انتخابات بهترینها برای اعزام به مسابقات برون مرزی اعلام شده است.



شایان ذکر است پس از برگزاری مسابقات 6 اسفند در محل برگزاری مسابقات، جلسه هیئت رئیسه سبک با حضور تمامی نمایندگان استان های کشور انجام می شود.



حضور کاراته کاهای قمی در مسابقات سبک دای دو کشور



کاراته کاهای قمی در رقابت های دای دو قهرمانی کشور که به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود شرکت خواهند کرد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان مسابقات قهرمان قهرمانان سبک دای دو کشور بهمن در کاشان برگزار می‌شود و کاراته کاهای قمی نیز در این دوره از پیکارهای برای کسب مقام های برتر با حریفان ماسبقه می دهند.



همچنین طبق اعلام فدراسیون کاراته، اولین دوره این رقابتها تنها در بخش آقایان و در 5 رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

