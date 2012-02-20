  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

حسینی در گفتگو با مهر:

تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در دو سالن ورزشی انجام می شود

تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در دو سالن ورزشی انجام می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در دو سالن ورزشی در شهر فرخشهر برگزار می شود.

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در حال حاضر در دو سالن ورزشی تختی این شهر برگزار می شود.

وی افزود: بانوان عضو این هیئت در سالن آزادی فرخشهر در رده های سنی مختلف در حال تمرین هستند.

وی بیان داشت: آقایان در سالن تختی این شهر در حال یاد گرفتن تکنیکهای بسکتبال هستند.

حسینی افزود: تیم مینی آقایان این هیئت در سالن آزادی شهر فرخشهر دو جلسه در هفته در حال تمرین هستند.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: این هیئت تاکنون ورزشکاران مطرحی را در این شهر در رشته بسکتبال تربیت کرده است.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر 35 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1539391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها