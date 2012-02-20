تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در دو سالن ورزشی انجام می شود

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در حال حاضر در دو سالن ورزشی تختی این شهر برگزار می شود.
وی افزود: بانوان عضو این هیئت در سالن آزادی فرخشهر در رده های سنی مختلف در حال تمرین هستند.
وی بیان داشت: آقایان در سالن تختی این شهر در حال یاد گرفتن تکنیکهای بسکتبال هستند.
حسینی افزود: تیم مینی آقایان این هیئت در سالن آزادی شهر فرخشهر دو جلسه در هفته در حال تمرین هستند.
رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: این هیئت تاکنون ورزشکاران مطرحی را در این شهر در رشته بسکتبال تربیت کرده است.
فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر 35 هزار نفر جمعیت دارد.
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