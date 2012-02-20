به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس مسابقات ورزشی آموزش و پرورش لرستان عصر دوشنبه در این رابطه گفت: مسابقات مقطع ابتدایی با حضور 5 تیم در سالن شهید توکل مصطفی‌زاده خرم‌آباد برگزار شد که در دیدار پایانی ناحیه‌دو خرم‌آباد با نتیجه 6 بر 3 از سد بروجرد گذشت و قهرمان شد.

عبدالرضا سلیمانی اظهار داشت: در دیدار رده‌بندی مقطع ابتدایی نیز تیم کوهدشت با نتیجه 5 بر یک ناحیه‌یک خرم‌آباد را شکست داد و عنوان سوم را از آن خود کرد.

وی ادامه داد: مسابقات هندبال دانش آموزی مقطع راهنمایی استان نیز با شرکت 7 تیم در همین سالن برگزار شد که در پایان تیمهای ناحیه‌یک خرم‌آباد و بروجرد به ترتیب اول و دوم شدند و تیم‌های نورآباد و دورود نیز به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

سلیمانی به برگزاری مسابقات مقطع متوسطه با شرکت 7 تیم به مدت دو روز در سالن شهید توکل مصطفی‌زاده اشاره کرد و گفت: در دیدار پایانی این مقطع ناحیه‌یک خرم‌آباد ۱۶ بر ۱۳ الشتر را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید و در دیدار رده‌بندی نیز نورآباد ۱۴ بر ۸ بروجرد را مغلوب کرد و حائز رتبه سوم شد.

وی افزود: این مسابقات زیر نظر امید سیف‌زاده مسئول انجمن هندبال آموزش پرورش لرستان به قضاوت کورش گودرزی، اتابک کدخدایی، مهرداد رضایی، عزت‌اله قنبرپور و مهدی عسکری برگزار شد.

مسابقات والیبال دانش‌آموزان پسر استان با قهرمانی کوهدشت و الشتر به پایان رسید

رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان نیز در این رابطه گفت: مرحله نهایی مسابقات والیبال دانش‌آموزان پسر استان در مقطع راهنمایی با شرکت 4 تیم به مدت یک روز در خرم‌آباد برگزار شد که در پایان تیم‌های کوهدشت، ناحیه‌یک خرم‌آباد و الشتر به ترتیب اول تا سوم شدند.

مجتبی کلانتری‌فرد اظهار داشت: محمدرضا آزادبخت، علی ویسی‌پور، سینا شیراوند، محمدرضا کوشکی، سیدمیلاد حسینی، پویا گراوند، محمدرضا غلامی، فرهاد احمدیان، علی ظهرابی، رضا عینیان به مربیگری کیومرث احمدی اعضای تیم کوهدشت قهرمان این مسابقات بودند.

وی ادامه داد: مرحله نهایی مسابقات والیبال مقطع متوسطه استان نیز با شرکت 4 تیم برتر 4 منطقه شنال، جنوب، شرق و غرب استان در خرم‌آباد برگزار شد که در این مسابقات تیم الشتر در جایگاه نخست قرار گرفت و تیمهای ناحیه‌یک خرم‌آباد و بروجرد نیز دوم و سوم شدند.

کلانتری بیان داشت: رضا رحمتی، ساسان و حسین ندری، میلاد نظری، علی ندری، محمد صادقی، رضا عبدلی، حسین کاکولوند، فرشید بهرامی، مهدی مدنی‌پور و محسن لرستانی به مربیگری نادری اعضای تیم الشتر را تشکیل ‌می‌دادند.

وی افزود: این مسابقات زیر نظر رمضان کولیوند مسئول انجمن والیبال آموزش و پرورش لرستان به قضاوت جواد حجتی، محمد سوخته‌زاری، فخرالدین دریکوند، مجتبی نعمتی، شفیع یاوری، محمد یاری، عین‌اله کمالی و گودرزی برگزار شد.