هدف رزمایش ثارالله آمادگی همیشگی پدافند هوایی در مقابل تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد علیرضا صباحی‌فر عصر دوشنبه در رابطه با رزمایش ثارالله اظهار داشت: این رزمایش در ادامه ‌سلسله تمرینات آمادگی رزمی شبکه پدافند هوایی و در قالب تمرینات تاکتیکی منطقه‌ای برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این رزمایش افزایش آمادگی همیشگی رزمندگان پدافند هوایی در مقابله و مواجهه با هرگونه تهدید به حریم هوا فضای میهن عزیزمان است.

جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با بیان ویژگی‌های این رزمایش اضافه کرد: توجه به تقویت توان دفاع هوایی منطقه پدافند هوایی جنوب (بوشهر) به خاطر همجواری این منطقه با آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و نیروگاه هسته‌ای از اولویت‌های قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش است.

وی استفاده از طرح‌های عملیاتی که حاوی تاکتیک‌های ابتکاری پنهان برای فریب و غافلگیری دشمن است را از ویژگی‌های این رزمایش برشمرد و گفت: با توجه به پویایی پدافند هوایی در تکنیک و تاکتیک، تجهیزات راداری و زمین به هوا و جمع‌آوری اطلاعات جدید و بومی در این رزمایش مورد تست و بهره‌برداری قرار می‌گیرد

صباحی‌فر توان دفاعی هوایی تحت شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشور و ارتقا توان بازدارندگی ر‌ا از دیگر اهداف این رزمایش بیان کرد و افزود: این رزمایش منطقه‌ای با تاکید بر اصول و مولفه‌های دکترین عملیاتی، متناسب با نبردهای نامطراز توسط مدافعان همیشه بیدار و هوشیار شبکه پدافند هوایی کشور به مرکزیت منطقه پدافند هوایی جنوب( بوشهر) به اجرا در‌می‌آید.

نخستین مرحله رزمایش ثارالله عصر امروز در مناطق عمومی و عملیاتی به وسعت 190 هزار کیلومتر از گستره جنوبی کشور در بوشهر با جنگ الکترونیکی دشمن فرضی انجام شد.

در این مرحله هواپیماهای افندی دشمن با انجام طرح‌های مختلفی در حوزه جنگ الکترونیک علیه نیروهای پدافندی کشورمان وارد عمل شدند.

نیروهای پدافندی نیز با اتخاذ تدابیر موثر و عکس‌العمل به موقع و سریع توانستند اقدامات الکترونیکی دشمن فرضی را خنثی کرده و با بهره‌گیری از حماسه‌های فعال و غیر‌فعال، سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات و ارتباطات چند لایه امن، ضمن تثبیت خطوط ارتباطی امن شبکه راداری کشور را در تمام شرایط به صورت عملیاتی ‌و پایدار، حفظ و نسبت به کشف و اعلام خبر به موقع به قرارگاه‌های اصلی و فرعی فرماندهای اقدام کنند.