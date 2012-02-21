سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به پیشنهادات شهرداری در خصوص جایگزینی موتورسیکلت های برقی با بنزینی گفت: آمادگی داریم تا با مشارکت دیگر نهادهای متولی، بخش قابل قبولی از موتورسیکلتهای بنزینی را که در بخش هسته مرکزی شهر تردد دارند به موتورهای برقی تبدیل کنیم.



وی با بیان اینکه موتورسیکلتها هشت برابر خودروها آلایندگی دارند و سرو صدای زیادی تولید می کنند، گفت: این طرح در لایحه بودجه سال91 به شورا ارائه شده است و امیدواریم شورای شهر و دولت در این زمینه همکاریهای لازم را انجام دهند.



معاون شهردار تهران با اشاره به این که موتور و دوچرخه های برقی می توانند جایگزین خوبی برای موتورهای بنزینی باشند گفت: در صورت اجرای این طرح آلودگی هوا بطور محسوسی کاهش می یابد. همچنین به دلیل سرعت پایین موتورهای برقی از مشکلات زیست محیطی، شدت تصادفات و سرو صدای این وسایل نقلیه نیز کاسته می شود.

