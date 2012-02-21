42 شعبه اخذ رای در شهرستان محلات پیش بینی شده است

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع شعبه های اخذ رای 24 شعبه در شهرستان محلات، 6 شعبه در شهرنیمور و 12 شعبه در نقاط روستایی، به صورت ثابت و سیار دایر خواهد شد .

وی افزود: تمام امکانات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در این شهرستان مهیا شده است.

یارمحمدی گفت: همچنین از مردم، مسئولین اجرایی و نامزدهای انتخاباتی انتظار داریم که با رعایت قوانین و اخلاق انتخاباتی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و در نهایت تشکیل مجلسی کارآمد، ولایی و متعهد را فراهم کنند.

وی با تاکید بر اهمیت انتخابات گفت: با توجه به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام ، تهدید، تحریم و توطئه برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، شرکت هر چه گسترده‌تر مردم در این انتخابات دشمنان را ناکام می کند.

