محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال و همچنین مسائل مختلف باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: نباید انتخابات فدراسیون فوتبال را خیلی حساس کنیم و راه در این خصوص کاملا روشن است. در دنیای امروز ارتباطات حرف اول را می زند و فوتبال دنیا حرفه‌ای شده است.

باید فضای رقابتی ایجاد شود

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر هواداران ما دیگر مسائل مختلف فوتبال را می دانند و نسبت به نقاط ضعف و قوت آن کاملا آگاه هستند بنابراین باید اصلاحات در فوتبال کشور و نحوه مدیریت آن ایجاد شود. در واقع نباید این حس و فضا ایجاد شود که رقابت کاندیداها در فدراسیون فوتبال ممکن است خطر داشته باشد، اتفاقا ایجاد یک فضای آزاد رقابتی در انتخابات منجر به بهترین انتخاب توسط اعضای فدراسیون فوتبال می شود.

در انتخابات فوتبال فرصت سوزی شده است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان با ایجاد یک فضای آزاد رقابتی در انتخابات فدراسیون فوتبال می تواند نقش مهمی در توسعه این رشته ایفا کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که در انتخابات فدراسیون فوتبال فرصت سوزی شده و کاندیداهای بیشتری می توانستند برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندید شوند، اما آنچه مسلم است اینکه وزارت ورزش متولی ورزش کشور است و هر مسئولی در ورزش ایران وظیفه دارد که با وزارت ورزش تعامل داشته باشد و وزارت ورزش نیز باید در قبال زیر مجموعه های خود از جمله فدراسیون فوتبال برخورد پدرانه داشته باشد.

وزارت ورزش نقد پذیر باشد

رویانیان با اشاره به اینکه وزارت ورزش باید همه را بسیج کند تا در انتخابات فدراسیون فوتبال آزاد فکر کنند و بهترین تصمیم را بگیرند، تاکید کرد: وزارت ورزش جایگاه پدری برای همه رشته ها از جمله فوتبال دارد و باید با تحمل نقد پذیری بالا زمینه را برای برگزاری یک فضای آزاد و رقابتی درانتخابات فدراسیون فوتبال فراهم کند و همه نیز وظیفه دارند که در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان گام دارند.

رئیس فوتبال باید تعامل داشته باشد

وی با ابراز امیدواری از اینکه این موضوع در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال تحقق پیدا می کند، تاکید کرد: حتی اگر با رای مجمع گزینه ای برای ریاست فدراسیون فوتبال انتخاب شود که زیاد مورد نظر وزارتخانه نیست، این گزینه باید پس از انتخاب با وزارت ورزش و جوانان تعامل داشته باشد.

ماجرای دوپینگ بازیکن پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص انتشار اسامی بازیکنانی که از مواد نیروزا بویژه پیش از دربی 73 استفاده کردند، خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته فشارهای زیادی در این خصوص به من وارد شده و حتی برخی از هواداران پیش از دربی 73 ما را در خصوص احتمال استفاده از مواد نیروزا توسط بازیکنان تیم حریف تحت فشار گذاشته بودند. در حال حاضر آنها می گویند که چرا مدیر عامل باشگاه پرسپولیس حرف نمی زند و یا در این مورد موضعی نمی گیرید که از حق باشگاه پرسپولیس دفاع کند؟ ما معتقدیم که در این موضوع مهم فدراسیون فوتبال وظیفه دارد که پاسخگو باشد و با ریشه یابی این موضوع با عاملان آن برخورد قانونی صورت دهد تا حقی از تیمی ضایع نشود.

با عقیلی مذاکره کرده ایم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با هادی عقیلی برای فصل آینده به توافق نهایی رسیدید و حتی چکی نیز بابت بخشی از قرارداد وی داده اید، گفت: ما با عقیلی مذاکراتی داشته ایم و پیشنهاد سرخ پوش شدن را نیز به وی داده ایم، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده و قویا این موضوع را که به وی چک داده ایم تکذیب می کنم. ما فقط با عقیلی مانند بازیکنان دیگر مذاکراتی را برای فصل آینده انجام داده ایم.

تکلیف دروازه بان خارجی چه می شود

رویانیان در خصوص جذب آودوکیچ ، دروازه بان بوسنیایی توسط باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: ما با هماهنگی با سازمان لیگ قصد داریم که از این دروازه بان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنیم. ما هنوز با وی قراردادی امضا نکرده ایم و این دروازه بان باید در تمرینات تیم شرکت کند تا دنیزلی و مسئولان فنی تیم از جمله پروین در خصوص وی نظر نهایی را بدهد.

خوشحالی از درخشش جوانان

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص قهرمانی تیم "ب" پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی تهران و حضور این تیم در بازیهای جام حذفی کشور، گفت: برای ما جای خوشحالی دارد که جوانان پرسپولیس و بازیکنان تیمهای پایه باشگاه به خوبی می درخشند و آینده درخشانی را برای باشگاه پرسپولیس تضمین می کنند.