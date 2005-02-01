استراو: انتخابات عراق ثابت كرد دموكراسي و آزادي ارزشهاي جهاني هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جك استراو وزير امورخارجه انگليس در واكنش به برگزاري انتخابات سراسري عراق ضمن اعلام اين مطلب كه انتخابات عراق بيانگر اين حقيقت بود كه " دموكراسي و آزادي" خواست تمام مردم جهان است، خاطر نشان كرد: " اين انتخابات برهاني آشكار براي اثبات اين موضوع بود كه دموكراسي و آزادي براي مردم سراسر جهان ارزش هستند و آرزوي قلبي مردم در اقصي نقاط جهان هستند."

وزير امورخارجه انگليس گفت: " انتخابات عراق نشانگر اين حقيقت بود كه حملات و خشونتها نيز نمي تواند مردم عراق در دستيابي به هدف و آرمانهاي عالي خود متوقف كند. زيرا هيچ كس انتظار نداشت كه اولين انتخابات آزاد عراق پس از نيم قرن با موفقيت انجام شود. اما نتيجه اين انتخابات بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه انتظار مي رفت."

اگرچه هنوز هيچ آمار رسمي از انتخابات عراق در دست نيست اما هيات عالي اجراي انتخابات عراق تعداد شركت كنندگان در اين انتخابات را 60 تا 75 درصد از كل واجدين شرايط اعلام كرده اند.