هنوز تصمیمی درباره کاهش واردات نفت از ایران نگرفته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران امور خارجه و تجارت ژاپن روز سه شنبه گفتند این کشور هنوز با آمریکا درباره میزان کاهش نفت وارداتی از ایران به توافق نرسیده است.

روزنامه یومیوری به نقل از مقامهای ژاپن نوشت : توکیو احتمالاً واردات نفت سالیانه خود را از ایران دست کم یازده درصد کاهش خواهد داد.

یومیوری به نقل از یک مقام ناشناس می نویسد : ژاپن و آمریکا در گفتگوهای هفته گذشته در قالب یک مبادله رسمی مورد انتظار تا پایان ماه جاری به توافق رسیده اند.

"یوکیو ادانو" وزیر تجارت ژاپن در جمع خبرنگاران در این باره گفت : ما به طور نزدیکی با ایالات متحده در حال گفتگو هستیم، اما این موضوعی نیست که ما درباره آن به نتیجه رسیده باشیم.