دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نتایج داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل دسترسی است.

وی با اشاره به یک تغییر در شرایط ثبت نام در دانشگاههای پذیرنده دانشجویان دکتری گفت: پیش از این اعلام شده بود که افرادی که تا 31 شهریور 90 از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند حق ثبت نام دارند که با توجه به تصمیمات اخذ شده و مساعدت برای آن دسته از پذیرفته شدگان که در موعد مقرر موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد نشده اند در صورتی که این افراد تا تاریخ 30 بهمن ماه 90 فارغ التحصیل شده باشند، ثبت نام بلامانع است.

توکلی اظهار داشت: عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد. ضرورت دارد کلیه پذیرفته‌شدگان قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبولی جهت ثبت‌نام برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات درخصوص زمان ثبت‌نام، ساعت مراجعه و یا مدارک مورد نیاز به سایت اینترنتی دانشگاههای مربوط مراجعه کنند.

وی گفت: حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخ اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش درباره لزوم درج معدل صحیح مدارک پذیرفته شدگان گفت: معدل‌ مدرک کارشناسی (لیسانس)‌ و کارشناسی‌ارشد (فوق‌لیسانس)‌ پذیرفته‌شده‌ باید با معدل‌هایی‌ که‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و یا شرکت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ کرده یکسان‌ باشند و در غیر این صورت ضمن «کان‌لم‌ یکن» تلقی شدن قبولی، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد.

وی افزود: به این‌دسته از پذیرفته‌شدگان توصیه می شود به محل قبولی خود مراجعه نکنند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می‌توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: در بعضی از رشته‌ها به دلیل اینکه افراد واجد شرایط در مرحله مصاحبه از سوی دانشگاهها به این سازمان اعلام نشده هیچ کس به عنوان پذیرفته‌شده اعلام نشده است داوطلبان معرفی شده این رشته‌ها در زمان رویت کارنامه می‌توانند از وضعیت خود آگاهی پیدا کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: کارنامه نتیجه نهایی این مرحله در تاریخ 9 اسفند 90 بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار داده می‌شود. پذیرفته‌شدگان نهایی در این مرحله مطابق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون دکتری «Ph.D» سال 1391 نیستند.