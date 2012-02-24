به گزارش خبرنگار مهر، لواسان در 25 کیلومتری شمال شرقی تهران، در دامنه کوههای البرز و در ارتفاع 1600 متری سطح دریا واقع شده است. ‏

محدوده شمالی لواسان از احمدآباد و شورکاب و جائیج و گلندوک و نجارکلا گذشته و پس از عبور از دامنه تپه سرخه و چاههای قاضی آباد، به باغ دره ختم می شود.‏

لواسان از جانب شرق نیز از باغ دره شروع شده و پس از گذشتن از 200 متری شرق ناران، از کنار قریه های سبوکوچک و سبوبزرگ می گذرد و به لوارک منتهی می شود.

همچنین از جنوب نیز، لواسان در امتداد لبه جنوبی سد لتیان و رودخانه لشگرک کشیده شده و به پاسگاه شمالی اراضی احمدآباد ختم می شود.

این بخش از شهرستان شمیرانات که در جوار پایتخت قرار داشته و به لحاظ گردشگری و توریستی بسیار پرطرفدار است، تا جایی که حتی برخی این منطقه را شمال تهران نامیده اند ولی متأسفانه با تمام اینها مردم منطقه از کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی رنج می برند.

یکی از ساکنان بخش لواسانات در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این بخش، ما از داشتن سالن ورزشی که می تواند کمترین خواسته مردم باشد محروم بودیم که به تازگی یک سالن ورزشی افتتاح شد که تا مدتها پس از افتتاح نیز بلا استفاده بوده است.

وی افزود: مدتها بعد از افتتاح این سالن ورزشی بالاخره زمان استفاده نیز فرا رسید ولی متأسفانه از کف پوش مناسبی برخوردار نیست و حادثه آفرین است و حتی برای بازی بچه ها هزینه های بالایی نیز دریافت می کنند، چرا که باید هزینه گازوئیل مصرفی، کارگر و ... را خود بچه ها پرداخت کنند.

این فرد از نداشتن پارک کودک در این بخش اظهار تأسف کرد و گفت: متأسفانه در بخش لواسانات پارک بازی کودک یا وجود ندارد و یا اینکه بسیار کم است، چرا که بنده از لواسانات بزرگ برای بازی کودک باید تا قلندوک و یا بومهن رفت و آمد کنم.

نبود سرویس بهداشتی عمومی در بخش گردشگری

این شهروند در ادامه افزود: این منطقه که یک قطب توریستی و گردشگری است از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی محروم است. این منطقه علاوه بر تعطیلات عید و تابستان، در روزهای پنج شنبه و جمعه نیز پذیرای مسافران و گردشگران زیادی است که متأسفانه حتی یک سرویس بهداشتی عمومی که جز امکانات ابتدایی و اولیه هر منطقه، علی الخصوص مناطق توریستی است نیز بهره مند نیست.

وی با اشاره به نبود امکانات بهداشتی در منطقه گفت: بخش لواسانات با وجود توریستی بودن، پزشک شبانه روزی مستقر در منطقه نداشته و تنها یک پزشک به صورت زمانی محدود از ساعت هشت صبح تا دو بعد از ظهر به غیر از جمعه ها در درمانگاه منطقه حضور دارد.

این شهروند با اشاره به داشتن دو خانه بهداشت در کل بخش لواسانات ادامه داد: در کل بخش لواسانات که شامل دو بخش لواسانات بزرگ و کوچک است تنها دو خانه بهداشت وجود دارد که یکی در کلان و دیگری در گیراست.

وی افزود: در ایامی به غیر از ساعات کاری فوق الذکر اگر مردم منطقه و یا توریستی در این مناطق دچار حادثه شود باید به تهران برای دمان مراجعه کند که باز هم به دلیل نبود آمبولانس در منطقه یا با وخامت بیماری خود رو به رو می شود و یا اینکه فوت می کند.

وجود آمبولانس و ایستگاه آتش نشانی؛ نیاز ضروری لواسانات

این شهروند دلسوز در ادامه با اشاره به نداشتن ایستگاه آتش نشانی در منطقه بیان کرد: با توجه به اینکه داشتن ایستگاه آتش نشانی و آمبولانی از نیازهای ضروری یک منطقه توریستی است، لواسانات از داشتن این امکانات محروم است.

وی افزود: برای ایستگاه آتش نشانی منطقه زمین اهدا شده است ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

تعطیلی دبیرستانها در لواسانات



یکی دیگر از شهروندان منطقه لواسانات در گفتگو با مهر از نداشتن دبیرستان در منطقه سخن گفت و اظهار داشت: لواسانات تا سال گذشته دارای سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده است که این خود به رشد و آبادانی منطقه کمک می کند ولی متأسفانه همه جا رو به رشد است ولی لواسانات دبیرستان را تعطیل می کند.

وی افزود: وی دلیل تعطیلی دبیرستان در منطقه را کمبود امکانات آموزشی و نبود معلم دانست و افزود: متأسفانه معلمهای خوب برای تدریس به منطقه نمی آمدند و به همین دلیل به مرور تعداد دانش آموزان کاسته شد و تا جایی که همه خانواده ها برای برخورداری از امکانات بهتر از این منطقه رفتند و این خود منجر به تعطیلی دبیرستان شده است.

این شهروند با اشاره مشکلات فعلی گفت: در حال حاضر نیزسرویس ایاب و ذهاب در منطقه فعال نیست و دانش آموزان زمان زیادی را در ایستگاهها و مسیر راه می گذرانند که این خود بر انگیزه تحصیلی و بازده آموزشی می کاهد.

قدمت روستاهای لواسانات به قرون اولیه اسلامی می رسد

گفتنی است که روستاهای لواسانات از مناطق تاریخی و با اهمیت استان تهران است که طی دوره های اخیر از میزان شکوه آن کاسته شده است.

بنای مسجد جامع، امامزاده خواجه سلطان احمد(ع)، امامزاده موسی(ع) و تپه سر قلعه نشانگر قدمت و اهمیت آن است.در گوشه و کنار روستا آثار و بقایای سفالینه های دوره اسلامی و قبل از آن قابل مشاهده است.

بافت قدیم روستاها به مرور زمان تخریب و نوسازی شده است. حسینیه روستا با قدمتی بیش از600 سال، در زمان کنونی به سبک معماری جدید بازسازی شده است. قدمت روستاهای لواسانات به قرون اولیه اسلامی می رسد.

مردم روستاهای لواسانات به زبان فارسی و با لهجه محلی سخن می گویند مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

الگوی معیشت و سکونت مردم لواسانات

اقتصاد لواسانات بر فعالیتهای زراعی به ویژه باغداری استوار است. گروهی از مردم نیز در بخش خدمات حمل و نقل و مشاغل مربوط به صنعت گردشگری فعالیت دارند.

گندم، جو، حبوبات و انواع میوه های گیلاس، آلبالو، گردو، سیب و گلابی و زالزالک از محصولات زراعی روستا ست. دامداری سنتی نیز در روستا رونق دارد و انواع محصولات دامی و فرآورده های لبنی در روستا تولید می شود.

مصالح به کار رفته در ساخت خانه های قدیمی از سنگ لاشه، چوب، گل و خشت است ولی در حال حاضر بیشتر خانه های قدیمی تخریب و به جای آنها ساختمانهای چند طبقه با مصالح نوین احداث می شود.

استقرار روستاها در میان کوچه باغهای سرسبز، جلوه ای زیبا به آن بخشیده است. چشمه ساران زلال، حواشی رودخانه و باغات میوه که اطراف روستا را فرا گرفته اند و گردشگران بسیاری را به سوی خود جلب می کند.

چنار کهنسال کنار مسجد جامع که بیش از 350 سال عمر دارد دیدنی و تماشایی است.

ارتفاعات پیرامون روستا با پوشش انواع گلهای طبیعی به خصوص در فصل بهار سرشار از سرسبزی و زیبایی می شوند. هوای پاک، منظره درختان طبیعی زالزالک و انبوه درختان مثمر و غیر مثمر حاشیه رودخانه، زیباییهای طبیعی این روستاها را دو چندان می کنند.

مهم ترین آثار تاریخی روستاهای لواسانات

1- مسجد جامع امام حسن عسگری(ع): مسجد جامع امام حسن عسگری(ع) که در مرکز بافت قدیم روستا و در محله سرده واقع شده و براساس سفالینه های یافت شده و نوع معماری قدمت آن به قرون سه و یا چهار هجری قمری می رسد. این مسجد شامل سه سفره انداز و دو ردیف ستون سه تایی در جهت شمال به جنوب و به شکل مربع یا طاق و قوس جناغی است و مساجد ایلخانی را به یاد می آورد.

مصالح به کار رفته در آن از سنگ لاشه و ملات گچ و ساروج است. منبت کاریهای درهای مسجد از آثار دوره صفوی است. تاریخ ساخت منبر چوبی مسجد، سال 937 هجری قمری است.

2- آرامگاه امامزاده خواجه سلطان احمد(ع) در محله رودبار: آرامگاه امامزاده خواجه سلطان احمد(ع) در محله رودبار و در حد فاصل مسجد و حسینیه قرار دارد و اطراف آن را گورستان روستا فرا گرفته است.

آرامگاه امامزاده از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول، بنای برج مانندی است که از خارج پلانی هشت ضلعی است و از داخل در هر ضلع طاق نمایی با قوسهای جناغی تعبیه شده است. گنبد آن دو پوش و از داخل به صورت عرقچین است. نمای بیرونی بنا، به طرز زیبایی با گچ بندکشی شده است.

قسمت دوم امامزاده مسجدی است که بخش شمالی آن پلان مربع و گنبدی عرقچین دارد و بخش جنوبی آن اتاقی با طاق و تویزه است که با یزدی بندیهایی آنرا تزیین کرده اند. سقف بنا بعد به صورت شیروانی مرمت شده است.

در داخل امامزاده ضریح چوبی منبت کاری شده ارزشمندی وجود دارد که درون ضریح فلزی جدیدی قرار گرفته است. تاریخ ساخت بنا براساس لوح موجود به قرن هفت و یا هشت هجری قمری مربوط است.

3- آرامگاه امامزاده موسی بن موسی کاظم(ع): آرامگاه امامزاده موسی بن موسی کاظم(ع) (یونس) در ضلع جنوب غربی مسجد جامع امام حسن عسگری(ع) در کنار باغات وسیع و در محوطه گورستان تاریخی روستا قرار دارد. این بنای هشت ضلعی در داخل هر ضلع طاقنمایی با قوس جناغی دارد و قدمت آن به دوره تیموری می رسد.

در فاصله 50 متری ضلع شمال شرقی امامزاده درخت چنار کهنسالی با قدمت 700 ساله قرار دارد. این چنار دارای پنج تنه قطور است و محیط آن در سطح زمین به 15 متر می رسد.

4- تپه سر قلعه: تپه سر قلعه در ضلع شمالی مسجد جامع امام حسن عسگری(ع) قرار دارد. سر قلعه از چهار قسمت بهم پیوسته تشکیل شده است. مهمترین قسمت سر قلعه در قسمت سوم آن است که در بالاترین نقطه قلعه واقع شده و بقایای بناهای حمام، قسمتی از دیوار و تأسیسات قلعه در آن دیده می شود.

سفالینه های دوره های تاریخی قرون پنج، شش و هفت هجری قمری در این قسمت پراکنده شده اند. در حال حاضر در دامنه قلعه خانه سازی در حال حاضر در دامنه قلعه خانه سازی و یا تأسیسات دامپروری ایجاد شده که موجب تخریب و نابودی آثار باقیمانده سرقلعه می شوند. به ظاهر این محل هسته اولیه و مرکز بافت روستای قدیم لواسان بزرگ بوده است.