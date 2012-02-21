بانک مرکزی ذخایر کافی برای ضرب سکه دارد

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که توقف فروش سکه با زمان تحویل 4 و 6 ماهه باعث ایجاد شائبه عدم تحویل به موقع سکه توسط بانک مرکزی به مشتریان شده است، گفت: بانک مرکزی سکه های پیش فروش کرده خود را در موعد مقرر به مشتریان تحویل خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ذخایر طلای بانک مرکزی عنوان کرد: هیچیک از شایعاتی که در مورد عدم تحویل سکه‌های پیش فروش شده با مدت زمان 4 و 6 ماهه مطرح می شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به میزان کافی سکه ضرب کرده است و می تواند سکه های پیش فروش شده را به مشتریان ارائه کند، افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید سکه با زمان تحویل 4 و 6 ماهه به حداکثر رسیده است.

به گفته بهمنی، دغدغه بانک مرکزی تحویل به موقع سکه های پیش فروش شده در موعد مقرر است، بنابراین این امر به معنای این نیست که بانک مرکزی ذخایر کافی برای ضرب سکه ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه ها در بازار افزود: با ورود سکه های پیش فروش بانک مرکزی به بازار در موعد مقرر، قیمت سکه ها در بازار کاهش می یابد.

از ابتدای هفته جاری پیش فروش سکه با زمان تحویل 6 ماهه نیز مانند پیش فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه هم متوقف شده است. در هفته جاری سکه با زمان تحویل 8 ماهه با نرخ 598 هزار تومان پیش فروش می‌شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از پیش فروش 8 هزار قطعه سکه خبرداده و گفته است: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش فروش خریداری کرده‌اند چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

عباس کمره ای مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت‌های فعلی سکه در بازار مورد تأیید بانک مرکزی نیست، نرخ سکه در بازار را فعلا حبابی دانسته است.