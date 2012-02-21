17 هزار و 642 کشته در تصادفات رانندگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: تا پایان دی ماه سال جاری 17 هزار و 642 نفر در حوادث رانندگی کشته شده اند که این آمار در مقایسه با 20 هزار و 573 نفری که در مدت زمان مشابه

سال گذشته کشته شدند، 14.2 درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، 13 هزار و 755 نفر از تلفات حوادث رانندگی 10 ماهه امسال مرد و سه هزار و 887 نفر از این آمار زن هستند.

همچنین در میان استانها، بیشترین تلفات حوادث رانندگی با یکهزار و 443 مورد در استان خراسان رضوی اتفاق افتاد و پس از آن استان فارس با یکهزار و 414 و استان تهران با یکهزار و 400 بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را دارا هستند.

این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته در استان خراسان رضوی یکهزار و 655، در استان فارس یکهزار و 661 و در استان تهران ( به همراه استان البرز) یکهزار و 991 مورد مرگ ناشی از حوادث رانندگی ثبت شده بود.

پزشکی قانونی می گوید: جاده های برون شهری بیشترین محل وقوع مرگهای ناشی از حوادث رانندگی هستند. 10 هزار و 761 مورد از تلفات 10 ماه امسال در جاده های برون شهری، پنج هزار و 119 مورد در جاده های درون شهری، یکهزار و 627 مورد در جاده های روستایی و محل 135 مورد از این تلفات نامعلوم ثبت شده است.

آمار مصدومینی که در 10 ماه امسال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند 14.5 برابر متوفیات حوادث رانندگی هستند، یعنی 257 هزار و 602 مورد مصدوم در ده ماه امسال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه داشته اند. از مجموع 257 هزار و 602 مصدوم، 187 هزارو 384 نفر مرد و 70 هزار و 218 نفر زن هستند. آمار مصدومین 10 ماه امسال هم نسبت به مدت مشابه سال قبل که 275 هزار و 93 نفر بوده، 6.4 درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین در دی ماه امسال یکهزار و 205 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 960 نفر مرد و 245 نفر زن هستند. آمار تلفات حوادث راننندگی دی ماه (1205 نفر) نسبت به دی ماه سال قبل که یکهزار و 397 نفر جان باختند، 13.7 درصد کاهش دارد.

بنابر این گزارش، 711 نفر از تلفات حوادث رانندگی در دی ماه، در جاده های برون شهری، 384 نفر در جاده های درون شهری، 102 نفر در جاده های روستایی کشته شدند و محل مرگ هشت نفر نامعلوم ثبت شده است.

همچنین 19 هزار و 677 نفر آمار مصدومینی بود که در دی ماه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه داشتند. این آمار نسبت به 21 هزار و 34 مورد مدت زمان مشابه سال قبل، 6.5 درصد کاهش را داراست.