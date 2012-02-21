روسای اتاق بازرگانی قزوین و شانگهای دیدار کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای در پنجمین روز سفر هیئت اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به شانگهای، ژائوجیان دونگ دبیرکل و معاون اتاق بازرگانی بین المللی شانگهای و علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزون با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که جمعی از فعالان تجاری و اقتصادی استان قزوین هم حضور داشتند طرفین در خصوص همکاری دوجانبه میان شانگهای و قزوین گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار Zhao Jiandong با استقبال از حضور هیئت تجاری اقتصادی استان قزوین در شانگهای گفت: چین با ایران روابط دوستانه و خوبی دارد و این اتاق نیز روابط نزدیکی با سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای برقرار کرده است.

وی یادآورشد: با ارتباط نزدیک با اتاق بازرگانی ایران در مدت دو سال گذشته هیئت هایی از بخش خصوصی و شرکت های اقتصادی در شانگهای و اتاق بازرگانی حضور یافته اند تا فعالیت های خود را افزایش دهند.

ژائو جیانگ دونگ اظهارداشت: منطقه شانگهای از لحاظ تجاری و اقتصادی بسیار برجسته و قدرتمند است و بعد از انقلاب فرهنگی شروع به رشد کرده و توانسته توسعه مناسبی در کشاورزی و صنعت داشته باشد.

وی افزود: هر چند در سالهایی نسبت رشد بخش کشاورزی این منطقه کمتر شد اما در حال حاضر صاحب تجربه و صنعت قوی و صنایع پیشرفته هستیم به طوری که GDP شانگهای 60 درصد است که موجب شده این منطقه از لحاظ مالی، تجاری، هوایی، داد و ستد بازرگانی، سرمایه گذاری، خدمات، بیمه و امور بانکی در بهترین وضعیت قرار داشته باشد.

ژائو جیانگ دونگ یادآورشد: در حال حاضر 100 بانک مطرح دنیا در شانگهای شعبه دایر کرده یا دفاتر نمایندگی دارند و قابلیت شانگهای از لحاظ حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی در جایگاه مناسبی قرار دارد به گونه ای که سایر کشورها شانگهای را به عنوان دروازه چین می شناسند.

وی در مورد محصولات مشترک و همکاری در شانگهای اظهارداشت: سالانه نمایشگاه ها و نشست های مختلفی در شانگهای برگزار می شود و شرکت های ایرانی می توانند محصولات خود را در این نمایشگاه ها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند و ضمن معرفی کالاهای تولیدی، شرکای کاری خود را هم پیدا کنند.

جیانگ یونگ تصریح کرد: شرکت های ایرانی می توانند دفاتر واردات و صادرات در شانگهای تاسیس کنند و وارد بازار شوند.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در شانگهای شرکت هایی هستند که در امور بازرگانی تجربه 100 ساله دارند و بر اساس اسناد موجود حجم تبادلات اقتصادی، تجاری شانگهای و جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است و حضور هیئت های قزوین در شانگهای می تواند میزان مبادلات تجاری را افزایش دهد.

