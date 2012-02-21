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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تمدید مهلت نام نویسی در دوره دکتری پیام نور واحد کابل تا فردا

تمدید مهلت نام نویسی در دوره دکتری پیام نور واحد کابل تا فردا

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد که زمان ثبت نام در دوره دکتری پیام نور واحد کابل تا فردا تمدید شد.

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مهلت نام نویسی در دوره دکتری واحد پیام نور کابل علاوه بر تمدید تا فردا چهارشنبه 3 اسفندماه احتمالاً دوباره تمدید می شود.

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: تمام کلاسهای درسی در واحد کابل برگزار می شود و نقل و انتقال به واحدهای داخل پیام نور امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در هر یک از این 3 رشته، 7 نفر است، به زمان آزمون و شرکت در کلاسهای درس اشاره کرد و گفت: داوطلبان پس از انجام مراحل ثبت نام، اردیبهشت ماه 91 در آزمونی که محل آن در کابل است، شرکت کرده و از خردادماه در صورت قبولی به کلاسهای درس می روند.

کد مطلب 1539502

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