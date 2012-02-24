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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

بهمنی در گفتگو با مهر :

نرخ سود اوراق مشارکت در زمان تحویل 22 درصد می‌شود

نرخ سود اوراق مشارکت در زمان تحویل 22 درصد می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت را 22 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه افراد ریسک گریز اوراق مشارکت بخرند، گفت: با افزایش نرخ سود و اوراق مشارکت تقاضا در بازار سکه کاهش می‌یابد.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد خرید اوراق مشارکت گفت: با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، انگیزه برای خرید این اوراق توسط مردم افزایش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را انگیزه مناسبی برای افراد ریسک گریز برای خرید این اوراق دانست و افزود: افرادی که درجه ریسک پذیری آنها پائین است می توانند این اوراق را خریداری کنند.

وی همچنین سپرده گذاری در بانکها را به این افراد توصیه کرد و اظهارداشت: با بسته جدید بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تقاضا برای خرید سکه در بازار کاهش می یابد.

بهمنی خاطرنشان کرد: گرچه نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید بانک مرکزی 20 درصد تعیین شده است، اما پیش بینی می شود که نرخ سود این اوراق در زمان تحویل حتی به 22 درصد هم برسد.

کد مطلب 1539508

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