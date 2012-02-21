قم تیم اخلاق کشتی لوچو کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رشته کشتی سنتی معروف به لوچو از جمله رشته های فعال در هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان قم است که جدیدا ورزشکاران این رشته به صورت جدی به آن می پردازند تا خود را آماده مسابقات کشوری این رشته کنند.



کشتی سنتی ملقب به لوچو نوعی کشتی مازندرانی است که به سبک کشتی آزاد و بر روی زمین برگزار می شود و طی آن 6 تیم از برترین های کشور در رقابت هایی با عنوان جام فجر و به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.



دودهک دلیجان میزبان کشتی گیران لوچو کشور



میزبان این دوره از رقابت ها روستای دو دهک شهرستان دلیجان استان مرکزی بود که طی آن کشتی گیران شرکت کننده در تلاش برای کسب عنوان نخست اوزان مختلف هر دو رده سنی این دوره از پیکارها رقابت نزدیکی با یکدیگر برگزار کردند.



در این دوره از رقابت ها کشتی گیرانی در قالب دو تیم (الف) و (ب) از روستای دو دهک دلیجان، تیم های (الف) و (ب) استان مرکزی، شهرستان فریدون کنار، هیئت قم و هیئت خمین حضور داشتند که رقابت ها در هفت وزن با رقابت نزدیک کشتی گیران شرکت کننده برگزار شد.



قهرمانی میزبان و مقام چهارمی تیم قم



البته این دوره از رقابت های کشتی سنتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان به انجام رسید که در پایان رقابت در هفت وزن کشتی گیران تیم دو دهک با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست ایستادند.



عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها با توجه به برخورداری از شرایط میزبانی با 66 امتیاز به تیم کشتی لوچو دودهک میزبان رقابت ها رسید، ضمن اینکه کشتی گیران تیم شهرستان فریدون کنار یکی از میهمانان این رقابت ها با کسب 63 امتیاز در مکان دوم قرار گرفته و نایب قهرمان شدند.



در رده بندی نهایی این دوره از مسابقات تیم کشتی لوچو شهرستان خمین با کسب 53 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد و تیم کشتی سنتی هیئت قم با یک امتیاز کمتر یعنی با کسب 52 امتیاز موفق به کسب جایگاه چهارم پیکارها شد.



مسئولان برگزاری نخستین دوره رقابت های کشتی سنتی جام فجر در شهر دلیجان، جام ویژه اخلاق این دوره از مسابقات را به تیم کشتی سنتی قم اهدا کردند، ضمن اینکه در پایان این دوره از پیکارها با حضور مسئولان از تیم های برتر تجلیل شد.



نکته جالب این است که کلهر دبیر فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشورمان، عشوری رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان مرکزی و برخی دیگر از مسئولان محلی و کشوری در مراسم پایانی این دوره از رقابت ها حضور داشتند و به برترین نفرات و تیم ها مدال، لوح و کاپ تقدیم شد.

