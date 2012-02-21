قدرت علمی ایران باعث وحشت کشورهای غربی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی شاهرودی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: قدرت علمی و توان دانشمندان جوان کشورمان باعث وحشت و هراس دشمن شده است و امروز ایران اسلامی با تکیه بر توان علمی خود در مقابل تمام توطئه های دشمن ایستادگی می کند.

وی ادامه داد: در حالی که دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی از هر توطئه و دسیسه ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهره برداری کرده است و تلاش می کند با مطرح کردن تحریم انقلاب را از رسیدن به اهداف بلند خود دور کند که تمامی این توطئه ها خنثی شده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در حال پیشرفت است.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه امروز غرب امنیت سایبری ندارد و دانشمندان جوان کشورمان در تمام حوزه های اطلاعاتی آنها نفوذ پیدا کرده اند، گفت: اقدامات و برنامه های مختلف اجرا شده طی چند سال اخیر به ویژه کنترل هواپیمایی جاسوسی آمریکا نشان داد که کشورمان به بالاترین سطح علمی دست پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی استان کردستان یادآور شد: امروز به برکت وجود همدلی و همراهی در بین مردم و مسئولان استان کردستان در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می دارد و انتظار می رود که این روند با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: امنیت کنونی کردستان به دلیل هوشیاری تمامی نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی به دست آمده است و از همه مسئولان و مدیران استان نیز انتظار می رود که از این فرصت ارزشمند برای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش و کوشش لازم را داشته باشند.

وی در پایان خواستار تلاش برای توسعه همه جانبه استان کردستان شد و گفت: در کنار توسعه حوزه های صنعتی، اقتصادی و تولیدی استان کردستان باید نگاهی ویژه نیز به توسعه بخش های فرهنگی و دینی داشته باشیم که هر چند طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در این بخش عملیاتی شده است ولی باید همچنان تلاش کرد.

روز دوشنبه معاون اول رئیس جمهور به همراه شماری از وزرای اقتصادی دولت برای سفری دو روزه وارد کردستان شد و ضمن کلنگ زنی پروژه های تولیدی و صنعتی در مراسم افتتاح شماری طرح عمرانی نیز شرکت کرد.