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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

اعتراف مهم لیونی؛

جهان علیه اسرائیل موضع می گیرد/ در جای درستی قرار نداریم

جهان علیه اسرائیل موضع می گیرد/ در جای درستی قرار نداریم

رئیس حزب کادیما با انتقاد از عملکرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اعتراف به وضعیت شکننده و متزلزل این رژیم تاکید کرد: نتانیاهو مسئول شرایط ایجاد شده در جهان است که طی آن جهان به جای ایران، علیه اسرائیل موضع می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره لبنان، "زیپی لیونی" شب گذشته در کنفرانس روسای سازمانهای صهیونیستی در آمریکا که در قدس اشغالی برگزار می شد، به شدت از سیاستهای کابینه نتانیاهو انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: نتانیاهو شرایط را به جایی رسانده که ایران به مشکلی برای اسرائیل تبدیل شده است، در نتیجه جهان به جای فعالیت ضد ایران، به تلاش علیه اسرائیل دست می زند، تا دست به اقدامی نزند.

رئیس حزب کادیما در ادامه به متزلزل شدن جایگاه رژیم نامشروع صهیونیستی در جهان اعتراف کرد و افزود: این جایگاه درستی نیست که اسرائیل باید در آنجا قرار داشته باشد.

این مقام صهیونیستی در ادامه به تکرار ادعاهای همیشگی علیه ایران پرداخت و بار دیگر مسئله "روی میز بودن همه گزینه ها" را مطرح کرد که البته در بین ایرانیان، به مسئله مضحک و خنده داری تبدیل شده است.

کد مطلب 1539540

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