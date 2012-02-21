به گزارش خبرنگار مهر، گروه عموهای فیتیله‌ای متشکل از محمد مسلمی، حمید گلی و علی فروتن پس از نوروز 91 با مجموعه 20 قسمتی "خنده، گریه، یه قصه" به فعالان شبکه نمایش خانگی می‌پیوندند. البته الهام پاوه‌نژاد نیز به گروه آن‌ها پیوسته و علیرضا آقایی تهیه‌کنندگی این مجموعه را برعهده دارد.

به همین منظور عصر روز گذشته نشستی خبری در لوکیشن این مجموعه برگزار شد که پاوه‌نژاد با حضور در آن گفت: قصه‌های این مجموعه در یک محله می‌گذرند و ما یک تم در هر قصه داریم. مثلا مسئله دروغگویی و چاپلوسی و نشان دادن تقابل آن با صداقت. در حقیقت سعی کرده‌ایم تک بعدی به مسائل نپردازیم و رگه‌هایی از پیرنگ‌های دیگر نیز با بعد آموزشی در هر قصه به چشم می‌خورد. من هم جزو کاروان نمایشی هستم که سه مرد و یک زن عضو آن هستند.

وی افزود: البته باید بگویم پرسوناژها هیچ شخصیت ثابتی ندارند و خود من یک بار راوی هستم، یک بار نقش مرد بازی می‌کنم، بار دیگر کودک می‌شوم و حتی شاید نقش جاهل را بازی کنم و هیچ کس در یک نقش ثبات ندارد.

این بازیگر تئاتر با اشاره به دختر 10 ساله خود یادآور شد: او عموهای فیتیله‌ای را همیشه دوست داشت و ما در خانه جزو مخاطبان ثابت برنامه بودیم. اصلا یکی از انگیزه‌های من برای حضور در این پروژه همین عشق دخترم به فیتیله و ذوق کردن او از همراهی من با عموها بود.

پاوه‌نژاد ادامه داد: او چند بار در استودیو ضبط موسیقی حاضر شد و به لوکیشن اصلی کار هم آمد. دیدن برنامه‌ای که قبلا صدایش را شنیده بود و ارتباط نزدیک با عموها برایش خیلی جذابیت داشت و حالا هم مدام منتظر آماده شدن این مجموعه است.

وی از ضبط 18 قسمت از مجموع 20 قسمت برنامه خبر داد و درباره مخاطبان برنامه اظهار کرد: تا پیش از عید کار به اتمام خواهد رسید. خوشبختانه تیزهوشی گروه فیتیله باعث شده جنس شوخی‌ها و حرکت‌ها به شکلی باشد که مخاطب برنامه صرفا به کودکان و نوجوانان محدود نشود و برای بزرگسالان نیز جاذبه داشته باشد.

این بازیگر افزود: تجربه سالیان سال کارهای کانون پرورش فکری، ارتباط با شهرستان‌ها و گرفتن نفس به نفس واکنش از تماشاچیان در شناخت مخاطب بی تاثیر نیست و همین موضوع به موفقیت این گروه کمک کرده است. در این اثر نیز مشاغل مختلف حضور دارند و بین ما دوستان قصه‌گو و نقال نیز هستند.

وی اظهار کرد: مشابه این کار را در مجموعه "نیمکت" و "توی گوش سالمم زمزمه کن" با محمد رحمانیان داشتم. البته آن کارها از فانتزی کمتری برخوردار بود. واقعیت این است که این جنس فانتزی را تا به حال تجربه نکرده بودم و برایم جذاب است. از طرفی زمان ورود به پروژه واقعا نگران بودم. این سه نفر 20 سال است با همند و از اینکه چطور می‌شود به آنها اضافه شد، نگران می‌شدم.

پاوه‌نژاد درباره ویژگی‌های گروه فیتیله توضیح داد: حالا که از نزدیک با مسلمی، فروتن و گلی آشنا شدم همدلی بسیار زیادی میان آن‌ها دیدم. آنها سه فرد متفاوت با ویژگی‌های جداگانه هستند اما راز بقا و تداومشان ارتباط و همبستگی است که با یکدیگر دارند. سلامت و صداقت بین آنها باعث شد من هم به عنوان یک عضو مونث به آنها بپیوندم و تلاش کنم با وجود محدودیت‌ها در نوع شوخی‌ها و حرکت‌ها به درستی وارد این زنجیر شوم.

این بازیگر تئاتر با اشاره به حضور در سه نمایش "شن"، "می‌خواهم میوسوو را ملاقات کنم" و "تراس" اظهار کرد: امسال سه فصل تئاتر کار کردم و حقیقتا خسته‌ام. حتی می‌خواستم اولین نمایش به کارگردانی خودم را روی صحنه ببرم اما آنقدر خسته بودم که از این کار انصراف دادم. اما حضور در پروژه فیتیله حسابی سرحالم کرد.

وی ادامه داد: ما محدودیت فیلمنامه داریم و اصولا کار بسیار در مقوله تصویر باعث می‌شود به سرعت کلیشه شویم. اما نمایشنامه و نمایش‌های مختلف به بازیگر این امکان را می‌دهد که هر بار حضور تازه‌ای را تجربه کند.

پاوه‌نژاد درباره لزوم کتابخوانی و توجه به این مقوله گفت: دختر من از وقتی سواد خواندن و نوشتن پیدا کرده، به ویژه به واسطه آموزش معلم خوبی که تمام بچه‌ها را به هر شب یک قصه خواندن عادت داده،‌ به کتاب خواندن علاقه دارد.

دغدغه‌های فرهنگی در کنار دغدغه اقتصادی

در ادامه علیرضا آقایی تهیه‌کننده سری نمایش خانگی فیتیله‌ای‌ها به جمع خبرنگاران آمد و درباره مجموعه شبکه نمایش خانگی فیتیله توضیح داد: ما در این پروژه قطعا دغدغه اقتصادی داریم اما این دغدغه باعث نشده و نخواهد شد که از محتوا غافل شویم. سرپرست نویسندگان این مجموعه طاهره رستگار است که خود جزو مولفین کتاب‌های آموزش و پرورش بوده و محتوای کار ما نیز برگرفته از طرح حکمت آموزش و پرورش است.

وی افزود: آموزش در محتوای شعر و طنز کار ما مستتر است و اصلا بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم اساسی نیز همین کار به حساب می‌آید. در قسمت‌های مختلف کار ما به مباحثی چون قدرت نه گفتن و تعارف نکردن که در ذات ما ایرانی‌ها است، می‌پردازیم. از طرفی در هر قسمت از کار ما 200 کتاب معرفی می‌شوند که این کار به هیچ وجه انتفاعی نیست و ما از ناشران کشور –که البته هماهنگی با آنها بسیار دشوار بوده است- هزینه‌ای برای معرفی کتاب‌هایشان دریافت نکرده‌ایم و در واقع قصدمان استفاده فرهنگی از قابلیت رسانه و محبوبیت عموهای فیتیله‌ای است.

این تهیه‌کننده درباره امکان ارائه کتاب هر قسمت در کنار دی‌وی‌دی اظهار کرد: ما کار را از ابتدا با چنین طرحی آغاز نکرده‌ایم. البته تصور می‌کنم کار ما خودش یک کتاب گویا است و مطمئنا در آینده شاهد مدارس هوشمندی خواهیم بود که دانش آموزان با لپ تاپ در آن حاضر می‌شوند. البته حالت سنتی کتاب هیچ‌وقت کهنه نمی‌شود و با دیگر محصولات فرهنگی قابل مقایسه نیست.

پروژه‌ بزرگ کتاب صوتی

وی تصریح کرد: ما نیز از کتاب غافل نبوده‌ایم و پروژه بزرگی درباره کتاب صوتی داریم و این موضوع برایمان مهم است. امروز در حالی که کامپیوتر می‌تواند 10 ساعت از وقت یک کودک چهار ساله تا جوان 20 ساله را پر کند، خانواده‌ها از هم دور شده‌اند و هر یک از اعضای آن به یک جزیره تبدیل شده‌اند. بنابراین بهانه‌ای که باعث شود اعضای یک خانواده 40، 50 دقیقه را کنار هم بگذرانند باعث خشنودی است.

آقایی هدف‌گذاری مجموعه فیتیله را خانواده معرفی کرد و گفت: در صددیم در قالب کار اقتصادی محتوای مقبولی ارائه کنیم. اکنون 13 میلیون خانواده در کشور وجود دارد که 10 میلیون آنها قطعا به دستگاه پخش دی‌وی‌دی دسترسی دارند. شبکه نمایش خانگی نیز ظرفیت عجیبی دارد. ساعت پخش آن دست مخاطب است و این نکته حائز اهمیتی است.

تهیه‌کننده فیتیله شبکه خانگی ادامه داد: ما نزدیک به 200 متن داشتیم که از بین آنها 52 تا را انتخاب کردیم. ابتدا قرار بود تعداد قسمت‌ها هم 52 باشد اما حس کردیم بهتر است اجازه ندهیم کار به ورطه تکرار و فرسایش بیفتد. بنابراین در نهایت 20 متن را انتخاب کردیم.

دور هم آمدن حرفه‌ای ترین‌ها برای رکورد زدن

وی افزود: همینطور در این مجموعه عروسک‌ها نیز حضور دارند و مریم سعادت عروسک‌گردانی و بهمن و هنگامه مفید صدای عروسک را بر عهده دارند. از طرفی ما برای نخستین بار در ایران کار عروسکی را در دکور کروماکی انجام دادیم و نمی‌دانستیم این کار مقابل پرده سبز چطور جواب می‌دهد.

آقایی با اشاره به جمع شدن گروه حرفه‌ای در این اثر اظهار کرد: اهورا ایمان شاعر ترانه‌های ما است و او برای نخستین بار شعر کودک و نوجوان می‌گوید. آریا عظیمی‌نژاد نیز آهنگسازی کار را بر عهده دارد. همینطور مریم مصفا با 25 سال سابقه کارگردانی، کارگردان تلویزیونی ما است و جمع کردن افرادی که هر کدام در رشته خود حرفه‌ای هستند واقعا سخت بود.

وی ادامه داد: همینطور ما 17 بازیگر نیز در این کار داریم و سرجمع 110 نفر در پروژه حضور دارند. دکور ما 600 متر است و میرزامحمدی نیز طراحی آن را بر عهده داد. سرجمع سه ماهی می‌شود که کار را شروع کرده‌ایم. در فضایی که همه از شبکه خانگی ناامید هستند و فضای ناامید کننده‌ای حاکم است، ما می‌خواهیم رکورد بزنیم و بازارسنجی نیز کرده‌ایم.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: در حال حاضر در بازار انیمیشن‌های بسیاری وجود دارد که بعضا از کیفیت خوبی نیز برخوردار هستند اما متعلق به فرهنگ ما نیستند. همیشه وقتی خلأ باشد هوای مسموم وارد می‌شود. در حقیقت این قصور دولت مردان نیست که ما در این زمینه خلأ داریم. بلکه تک تک افراد هستند که باید دست به کار شوند. چرا که اگر ما کار نکنیم، دیگران به جایمان کار می‌کنند.

کارگردانی هنری این مجموعه 20 قسمتی را حمید گلی و علی فروتن بر عهده دارند و پس از نوروز سال آینده هر هفته شاهد ارائه یک قسمت از آن در سوپرمارکت‌ها خواهیم بود.

حاشیه‌ها:

- گوشه‌ای از سوله‌ای که در 600 متر لوکیشن مجموعه نمایش خانگی فیتیله به حساب می‌آمد، یک طبقه ساخته بودند که گفتگو با عوامل این اثر در آنجا انجام شد. اما ضبط کار هم همچنان ادامه داشت و گاهی گلی، مسلمی یا فروتن داد می‌زدند: اون بالا ساکت! به همین دلیل بخش‌هایی از مصاحبه مطبوعاتی به صورت درگوشی انجام شد!

- حرف‌های الهام پاوه‌نژاد در این نشست به بحث وبلاگ نویسی رسید و گفت: دغدغه نوشتن هیچ وقت برای من یک دغدغه حرفه‌ای نبوده. بلکه دلی می‌نویسم. از طرفی با وجود اینکه بسیاری از دوستان صندوق نظرات وبلاگ خود را بسته‌اند، من مقاومت می‌کنم که این کار را انجام ندهم. در این فضا انگار داریم دموکراسی را تمرین می‌کنیم اما گاهی بی‌حرمتی‌هایی می‌شود که من هم به بستن نظرات ترغیب می‌شوم. متاسفانه در کشور ما اول یک رسانه می‌آید و بعضی‌ها مدت‌ها بعد از آن فرهنگ استفاده از رسانه را یاد می‌گیرند. وی همینطور درباره انگیزه‌اش از راه‌اندازی وبلاگ گفت: دغدغه شروع نوشتن در "برای زن فردا...کُردیا" در حقیقت دخترم بود. این وبلاگ یک جور کتاب تاریخ برای اوست.