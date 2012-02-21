پرستاران کشور توانایی تجویز دارو را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی اظهار کرد: اما هم اکنون که پرستاران در بیمارستانها و با دسترسی آسان به پزشک فعالیت می کنند با وجود توانمندی در تجویز دارو، تجویز دارو توسط آنان چندان ضروری به نظر نمی رسد.
وی ادامه داد: اما چنانچه پرستاران خدماتی را در خارج از محیط بیمارستانی ارائه کنند باید اجازه تجویز دارو نیز به آنها داده شود زیرا با این میزان آموزش و کوریکولوم موجود پرستاران توان انجام این کار را دارند.
رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) افزود: تفاوت دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری در گذراندن واحدهای فارماکولوژی اندک است از این رو این موضوع (برنامه درسی) نمی تواند مانعی برای عدم تجویز دارو توسط پرستاران باشد.
نظر شما