پرستاران کشور توانایی تجویز دارو را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی اظهار کرد: اما هم اکنون که پرستاران در بیمارستانها و با دسترسی آسان به پزشک فعالیت می کنند با وجود توانمندی در تجویز دارو، تجویز دارو توسط آنان چندان ضروری به نظر نمی رسد.

وی ادامه داد: اما چنانچه پرستاران خدماتی را در خارج از محیط بیمارستانی ارائه کنند باید اجازه تجویز دارو نیز به آنها داده شود زیرا با این میزان آموزش و کوریکولوم موجود پرستاران توان انجام این کار را دارند.

رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) افزود: تفاوت دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری در گذراندن واحدهای فارماکولوژی اندک است از این رو این موضوع (برنامه درسی) نمی تواند مانعی برای عدم تجویز دارو توسط پرستاران باشد.

عبادی یادآور شد: با وجود دانش و توانانی پرستاران هم اکنون پرستاران در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اجازه تجویز هیچ قلم دارو را ندارند.

