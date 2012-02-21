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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

پرستاران کشور توانایی تجویز دارو را دارند

پرستاران کشور توانایی تجویز دارو را دارند

رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) گفت: همچنان که بهورزان با یک دوره آموزشی کوتاه می توانند چندین قلم دارو را تجویز کنند پرستاران نیز با تعداد واحدهای تئوری فارماکولوژی در طول دوران 4 سال تحصیل می توانند دارو تجویز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی اظهار کرد: اما هم اکنون که پرستاران در بیمارستانها و با دسترسی آسان به پزشک فعالیت می کنند با وجود توانمندی در تجویز دارو، تجویز دارو توسط  آنان چندان ضروری به نظر نمی رسد.

وی ادامه داد: اما چنانچه پرستاران خدماتی را در خارج از محیط بیمارستانی ارائه کنند باید اجازه تجویز دارو نیز به آنها داده شود زیرا با این میزان آموزش و کوریکولوم موجود پرستاران توان انجام این کار را دارند.

رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) افزود: تفاوت دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری در گذراندن واحدهای فارماکولوژی اندک است از این رو این موضوع (برنامه درسی) نمی تواند مانعی برای عدم تجویز دارو توسط پرستاران باشد.

عبادی یادآور شد: با وجود دانش و توانانی پرستاران هم اکنون پرستاران در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اجازه تجویز هیچ قلم دارو را ندارند.
 
کد مطلب 1539560

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