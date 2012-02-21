حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه درمورد نقش روحانیت در دفاع مقدس به خبرنگارمهر گفت: روحانیت یکی با به تن کردن لباس نظامی دوشادوش رزمندگان با دشمن می‌جنگید . دوم در جبهه‌ها برای تبلیغ دینی حضور داشت و حالت سوم تلفیقی از ایندو بود؛ یعنی جایی که لازم بود لباس رزم برتن می‌کرد و می‎جنگید و جایی که لازم بود لباس طلبگی بر تن می‎کرد و تبلیغ می‎کرد و گاهی هم لباس نظامی با عمامه بر سر می‌پوشید.

دبیر کنگره شهدای روحانی در کشور ادامه داد: حضور روحانیت در جبهه‎ها در تقویت بنیه اعتقادی و دینی و روحیه دفاعی آنها نقش مؤثری داشت. البته روحانی فرمانده تیپ، گردان، گروهان، دسته و محور کم نداشتیم. آنها درکنار رزمندگان با مشاوره فکری و بیان احکام مبتلابه رزمندگان آنها را برای حفظ روحیه جهاد و تبعیت از دستور فرماندهان آماده می‎کردند.

وی درمورد اینکه چرا سالروز شهادت شهید محلاتی روز روحانیت و دفاع مقدس نامیده شده هم اظهارداشت: در روز یکم اسفند هواپیمای حامل وی و تعدادی از روحانیون و مسئولان و نمایندگان مجلس و قضات که برای سرکشی و رسیدگی به مسائل جبهه‏ها عازم منطقه بودند، در زرگان اهواز مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و همگی به شهادت رسیدند. که سالروز این واقعه به این اسم نامگذاری شده است.

دبیر کنگره شهدای روحانی کشور افزود: امام تعبیر بسیار زیبایی درباره این شهید دارند و فرمودند آیت الله محلاتی موتور انقلاب هستند. ایشان در حل معضلات فرهنگی و معنوی سپاه در زمان دفاع مقدس نقش محوری و جدی داشتند.

ذوالنوری درمورد اینکه امام چگونه سرنوشت حوزه‎های علمیه و نظام را باهم گره زدند که تجلی آن را در دفاع مقدس می‏بینیم هم یادآورشد: امروز در دنیا بحث ایجاد نظامهای لائیک و سکولار یعنی جدایی دین از سیاست مطرح است. یعنی استکبار می‎خواهد بین حکومت و دین فاصله بیندازد. آنها نمی‎خواهند که روحانیت که یک قشر دینی است در حکومت حضور داشته باشند. اما امام با تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت را وارد متن حکومت کرد که یکی از نمودهای این حضور در دوران دفاع مقدس عیان شد.

وی ادامه داد: حضور روحانیت در جبهه‏ها نه تنها در مشاغل مسئولیتی بود، بلکه آنها جانشان را در خدمت و دفاع از نظام فدا کردند. امروز دشمن تلاش می‎کند که روحانیت را نسبت به مسائل اداره کشور بی تفاوت کند و حتی آدمهای خود فروخته را در مقابل نظام علم کنند.

ذوالنوری درپایان تصریح کرد: البته با توجه به زیرکی و اعتقادات محکم روحانیت و با توجه به پیوندی که بین آنها و نظام دینی وجود دارد بیگانگان به اهداف خود نمی‎رسند.