برگزیدگان مسابقه عکس "شکوه بیداری" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 17 نفر برگزیده مسابقه عکس "شکوه بیداری" شدند که برگزیدگان عکاسانی از شهرهای قم، تهران، کازرون، گرگان، قزوین، اردبیل، اهواز و بوشهر هستند.

عکس / حجت الله عطایی -قم

روابط عمومی خبرگزاری مهر اعلام کرد این تعداد عکس از میان 200 عکس از 40 عکاس انتخاب شده و گرچه قرار بود این مسابقه 22 برنده داشته باشد، اما تعداد عکاسان برگزیده به این حد نصاب نرسیده است.

عکس / علی هویسی-اهواز

برگزار کنندگان این مسابقه روابط عمومی، بخش عکس و گرافیک و معاونت خبر خبرگزاری بوده و به 17 نفر برگزیده نیز هر کدام 1 میلیون ریال تعلق می‌گیرد.

عکس / سارا رجایی - تهران

ابوالفضل ماهرخ، آمنه محمدرضا، سارا رجایی، عبدالله فیروزی، مازیار اسدی، محمد حسین خسروجردی، محمد قدرتی، مهدی معتمد، آرمان خلج، بهاره اسدی، جواد شکوری، حجت الله عطایی، رضا زارع، علی هویسی، کوروش صالحی، محمد عبیدی و مختار پرتو این برگزیدگان هستند.