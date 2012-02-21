950 نفر در طرح فرد به فرد نهضت سواد آموزی ورامین ثبت نام کردند

محمد عدالت منش در گفتگو با خبرنگار مهر از شکل گیری طرحهای جدید نهضت سواد آموزی شهرستان ورامین خبر داد و افزود: طرح جدید آموزش فرد به فرد که از مهر ماه سال 90 آغاز شده به سه بخش آموزش بزرگسالان، خودآموز و دوره تحکیم تقسیم می شود.

وی در تشریح این دوره ها گفت: دوره آموزش بزرگسالان شامل 400 ساعت است و درسهایی مانند فارسی، قرآن، ریاضیات و... را در بر می گیرد.

این مسئول ادامه داد: دوره خود آموزطرح آموزش فرد به فرد نیز، 600 ساعت آموزش دارد و دانش آموز به صورت حضوری با مفاهیم ادبیات، فرهنگ اسلامی، علوم اجتماعی و مانند آن آشنا می شود و ارزش تحصیلی آن معادل با پایان دوره ابتدایی است.

وی بیان داشت: آخرین دوره از این طرح، دوره آموزشی تحکیم است، همانطور که از نام این دوره پیداست به منظور تحکیم مطالب آموزش دیده شده برای دانش آموز انجام می گیرد و 200 ساعت را در بر دارد و در این بین مهارتهای زندگی و آموزشی نیز آموزش داده می شود .

عدالت منش افزود: دوره تحکیم به صورت 70 ساعت حضوری و 130 ساعت غیرحضوری برگزار شده و طرحی فراگیر و برای همه همه سنین در نظر گرفته شده است.

شرایط آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان

وی در خصوص شرایط ثبت نام آموزش دهندگان در این طرح عنوان کرد: افرادی که در این طرح برای آموزش به افراد بی سواد یا کم سواد ثبت نام می کنند باید دارای مدرک دیپلم یا بالاتر از آن باشند.

رئیس اداره سواد آموزی ورامین یادآور شد: افرادی که به عنوان آموزش گیرنده ثبت نام می کنند باید در مقطع سنی 13 تا 49 سال باشند و میزان سواد آنها پایه اول و دوم ابتدایی و سوم مردودی یا بی سواد کامل باشد.

وی خطاب به مدیران مدارس افزود: مدیران مدارس شهرستان ورامین باید اداره سواد آموزی را در ریشه کنی بی سوادی یاری دهند و مجری طرح، در جذب و معرفی افراد بی سواد باشند.

عدالت منش گفت: این مدیران با تبلیغ و جذب اولیای بی سواد و کم سواد دانش آموزان در مدارس و همکاری با اداره سواد آموزی، علاوه بر اجر معنوی، حق الزحمه و پاداش نیز دریافت خواهند کرد.