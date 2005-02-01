فاتحان ديدارهاي رفت فينال مسابقات واترپلو باشگاههاي كشور

به گزارش خبرگزاري" مهر" درديداراول پتروشيمي تهران 11 بر8 ذوب آهن اصفهان را شكست داد ودرديداردوم دانشگاه آزاد تهران دررقابتي تنگاتنگ 8 بر6 پيكان تهران قهرمان سال گذشته را مغلوب ساخت.

لازم به ذكراست: آخرين مسابقات ليگ واترپلو سال 83 كشورروزدوشنبه نوزده بهمن دراستخرآزادي تهران برگزارخواهد شد وذوب آهن وپتروشيمي براي كسب مقامهاي سوم وچهارم ودانشگاه آزاد وپيكان براي مقامهاي اول ودوم با هم روبرومي شوند.