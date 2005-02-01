به گزارش خبرگزاري" مهر" درديداراول پتروشيمي تهران 11 بر8 ذوب آهن اصفهان را شكست داد ودرديداردوم دانشگاه آزاد تهران دررقابتي تنگاتنگ 8 بر6 پيكان تهران قهرمان سال گذشته را مغلوب ساخت.
لازم به ذكراست: آخرين مسابقات ليگ واترپلو سال 83 كشورروزدوشنبه نوزده بهمن دراستخرآزادي تهران برگزارخواهد شد وذوب آهن وپتروشيمي براي كسب مقامهاي سوم وچهارم ودانشگاه آزاد وپيكان براي مقامهاي اول ودوم با هم روبرومي شوند.
پتروشيمي تهران و دانشگاه آزاد اسلامي
فاتحان ديدارهاي رفت فينال مسابقات واترپلو باشگاههاي كشور
ديدارهاي رفت مرحله فينال مسابقات ليگ دسته اول واترپلو باشگاههاي كشور با انجام دو مسابقه در استخر قهرماني شناي آزادي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" درديداراول پتروشيمي تهران 11 بر8 ذوب آهن اصفهان را شكست داد ودرديداردوم دانشگاه آزاد تهران دررقابتي تنگاتنگ 8 بر6 پيكان تهران قهرمان سال گذشته را مغلوب ساخت.
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