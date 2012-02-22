سرویسهای بهداشتی در چهار نقطه محمدشهر احداث می شود

حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از نیاز⁯های ضروری محمدشهر ایجاد سرویسهای بهداشتی در سطح شهر است که خوشبختانه این مهم در چهار نقطه شهر در حال شکل⁯گیری است.

نادری ادامه داد: پارک پردیس، بلوار گلستانک، پارک فدک جعفر آباد و سالن ورزشی عباس⁯آباد چهار نقطه⁯ای هستند که در آنها سرویس بهداشتی ایجاد می⁯شود.

وی گفت: سرویسهای بهداشتی از جمله ضروریات یک شهر است که ارتباط مستقیمی با سلامت و بهداشت شهروندان دارد و باید در این خصوص در هر منطقه⁯ای برنامه⁯ریزی و توجه خاصی شده باشد.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری محمدشهر چندی پیش نیز در بلوار دشت بهشت محمدشهر یک سرویس بهداشتی شش چشمه در آستانه افتتاح بود که به دلیل آنچه مخالفت برخی ساکنین اعلام شد این اقدام صورت نپذیرفت و اکنون این پروژه در بلوار مذکور رها شده است.

بانک رفاه شعبه پزشکان البرز گشایش یافت

بانک رفاه شعبه پزشکان استان البرز با حضور معاون برنامه ریزی استاندار البرز و مسئولان استانی در کرج آغاز به کار کرد.



این شعبه که در کنار مجتمع پزشکی نور شهرستان کرج احداث شده، به منظور ارائه خدمات به پزشکان این مرکز پزشکی و همچنین عموم شهروندان تاسیس شده است.



همچنین مرتضی کتوئی زاده به عنوان رئیس این شعبه معرفی شد.



با افتتاح این شعبه، تعداد شعب بانک رفاه در استان البرز به 18 شعبه رسید.



در آئین افتتاح این شعبه، کاوه حداد پور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و مدیران کل ادارات و بانکهای استان در شهرستان کرج نیز حضور داشتند.