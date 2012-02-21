فقط با بازارهای باز می توان اروپا را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، 12 نفر از رهبران کشورهای اروپایی از جمله "دیوید کامرون" نخست وزیرانگلیس، خواستار استفاده از استراتژی بازارهای باز برای رونق بخشیدن به اقتصاد اروپا و رشد آن شدند.

این 12 مقام اروپایی با ارسال نامه خود به "هرمان وان رامپوی" رئیس اتحادیه اروپا و "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا، نقطه نظر خود را برای نجات اروپا از شرایط بغرنج اقتصادی تشریح کردند.

نامه این مقامات در حالی برای سران اتحادیه اروپا ارسال شده که قراراست در تاریخ اول مارس (11 اسفند) رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل جلسه بدهند. محور اصلی مذاکرات اول مارس در بروکسل بحث درباره راه های ممکن برای رشد اقتصاد اروپا خواهد بود.

اقتصاد اروپا شرایط بسیار بدی را تجربه می کند و علاوه بر یونان، اقتصاد کشورهایی چون پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند از همین رو ادامه این روند می تواند اروپا را با مشکل اساسی مواجه کند.

درهمین رابطه در هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی اقتصادی مودیز در گزارشی نوشت: بحران یورو و کاهش دادن پی در پی اعتبارها در بانک های انگلیس این کشور را در معرض خطر جدی گرفتار شدن در بدهی قرار داده است.

در گزارش این موسسه همچنین آمده بود که پس از آنکه اروپا در حل بحران بدی های خود ناکام ماند به هیچ وجه نمی توان چشم انداز روشنی را برای کشورهای ایتالیا، فرانسه و ایتالیا پیش بینی کرد.