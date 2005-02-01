برگزاري نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري ايران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، موزه هنرهاي معاصر با همكاري سازمان ميراث فرهنگي پس ازتلاش بي وقفه چند ساله خود در گردآوري آثار گرانبهاي مينياتور ايران زمين يكي از با ارزش ترين و نفيس ترين آثار نگارگري ايران از دوره تيموري و صفوي را بزودي به معرض تماشاي علاقمندان به هنر اصيل ايراني مي گذارد.

حضور آثار هنرمنداني چون فرهاد، امير خليل ، قوام الدين ، خواجه غياث الدين ، آقا ميرك، مير مصور و ديگر اساتيد برجسته و همچنين جمعي از هنرمندان مكتب ايراني - هندي در يك مجموعه فرصتي مغتنم است كه بي شك، نقطه عطفي در تحولات آتي هنرهاي تجسمي ايران خواهد بود.

در اين نمايشگاه مجموعه اي از آثار گرانبهاي ايران كه برخي از آنها توسط سازمانهاي علمي بين المللي جزو ميراث بشري شناخته شده به نمايش در مي آيد.

بنا به اين گزارش، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد: تمامي علاقمندان به هنرهاي تجسمي مي توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه اواخر بهمن ماه سال جاري به موزه هنرهاي معاصر تهران مراجعه نمايند.

همچنين تمام مراكز آموزشي درسطح كشور مي توانند با معرفي گروههاي آموزشي خود بطور رايگان جهت بازديد از اين نمايشگاه در محل موزه هنرهاي معاصر تهران واقع در خيابان كارگر شمالي حضور يابند.