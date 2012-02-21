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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

انتشار مجموعه مقالات همایش فارابی

انتشار مجموعه مقالات همایش فارابی

دبیر علمی همایش فارابی مؤسس فلسفه اسلامی گفت: مجموعه مقالات این همایش شامل 31 مقاله از اساتید و کارشناسان و صاحبنظران فلسفه اسلامی تا پایان سال منتشر می‌شود.

دکتر قاسم پورحسن دبیر علمی همایش فارابی مؤسس فلسفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مجموعه مقالات شامل 31 مقاله از اساتید و کارشناسان و صاحبنظران فلسفه اسلامی است که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا تا پایان سال منتشر می شود.

این کتاب شامل مجموعه مقالات ارائه شده در همایش فارابی؛ مؤسس فلسفه اسلامی است که اساتیدی مانند آیت الله سیدمحمد خامنه ای، کریم مجتهدی، یحیی یثربی، غلامرضا اعوانی، آیت الله سیدمصطفی محقق داماد، حسین کلباسی و رضا سلیمان حشمت و ... آنرا بعد از ارائه مقالات دوباره مدون و پالایش شده است.

همایش دو روزه "فارابی؛ تأسیس فلسفه اسلامی"، با حضور محققان و پژوهشگران فلسفه اسلامی، 6 و 7 بهمن‌ماه 89 در بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار شد.

کد مطلب 1539623

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