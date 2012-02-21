تدوین بسته پیشگیری از اعتیاد در کشور الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید توکلی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی در سلامت افزود: توجه به پیشگیری در هر نوع از برنامه ریزی عرصه سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به آموزش و ارتقای آگاهی و نگرش مردم به عنوان مهم ترین ابزار پیشگیری تصریح کرد: براین اساس، قانونمند کردن تولیدات رسانه ای و آموزشی از جمله اقدامات دفتر سلامت روان وزارت بهداشت برای محقق کردن این هدف است.

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، تصریح کرد: بهزیستی و برخی از نهادها و سازمان های اجتماعی اقدام به تولید بسته های پیشگیری از اعتیاد کرده اند اما وزارت بهداشت هیچ پکیج و بسته رسمی در این زمینه ندارد.

توکلی، مهارت فرزند پروری و آشنایی والدین با انواع مواد مخدر را از جمله موارد مطرح شده در این بسته آموزشی برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون، بسیاری از خانواده ها و حتی برخی از کارشناسان نیز دانش و آگاهی لازم در مورد انواع مواد مخدر و داروهای اعتیادآور را ندارند.

وی گفت: به همین منظور، مقدمات تدوین این بسته در کمیته آموزش و رسانه دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در حال انجام بوده و درصدد پایان تدوین آن تا سال آینده هستیم.

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اظهار داشت: این بسته آموزشی به عنوان برنامه اجرایی در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.