زوجهای جوان با شیوه های رفتاری برای جلوگیری از آسیبهای ازدواج آشنا شدند

عاطفه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح مطلع مهر در استان البرز خبر داد و گفت: این طرح همزمان با استان البرز در هفت استان دیگر به عنوان استانهای پایلوت، این طرح را اجرا کردند.



وی گفت: فاز ملی طرح مطلع مهر، پس از عید و در سال جدید در سراسر کشور اجرا می شود.



رنجبر هدف از برگزاری این دورههای آموزشی را جلوگیری از آسیبهای ازدواج عنوان کرد و اظهار داشت: استحکام زندگی زناشویی و پایداری و تعالی ازدواج عمده تریت هدفی است که از خروجی چنین کلاسهایی انتظار می رود.



وی افزود: این طرح ویژه زوجهای جوانی است که کمتر از پنج سال از زندگی مشترکشان می گذرد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در خصوص چگونگی گزینش زوجهای شرکت کننده در کلاسها گفت: در این فاز با ابلاغ طرح به کلیه ادارات استان از زوجهای جوان شاغل که کمتر از پنج سال از زندگی مشترکشان می گذشت دعوت شد.



وی افزود: در فاز ملی اما، این طرح برای عموم علاقه مندان به اجرا در می آید.



رنجبر عناوین حوزههای آموزشی در این دوره را شامل احکام، روانشناسی و پزشکی برشمرد و گفت: مسائل متعددی در این زمینه وجود دارد که زوجها یا از آن موارد بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند و این کلاسهای آموزشی به اصلاح رفتارهای اشتباه و نادرست کمک بسیاری می کند.



وی با اشاره به آموزش 32 ساعته زوجها در این کلاسها یادآور شد: هر کدام از زوجها 32 ساعت آموزش دیدند و برخی کلاسها مشترک و تعدادی دیگر نیز که تخصصی تر بودند مجزا تشکیل شد.



آموزش والدین زوجهای جوان به موازات آموزش زوجها



مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز همچنین گفت: کلاس ویژه ای نیز برای والدین زوجهای شرکت کننده در نظر گرفته شده است که به زودی برگزار می شود.



رنجبر اظهار داشت: به موازات آموزش زوجها، والدین آنها نیز باید با شیوه های رفتاری با عروس و داماد و دختران و پسران خود بیشتر آشنا شوند تا از بروز سوءتفاهمات بعدی پیشگیری شود.