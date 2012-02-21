برای اداره فدراسیون تیروکمان باید تخصص داشت/ قصدی برای تغییرات ندارم

محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی تصدی این سمت اظهار داشت: طی هفته اخیر از دفتر وزیر ورزش با من تماس گرفته شد که به خدمت ایشان برسم من هم به این جلسه رفتم و در آن جلسه وزیر محترم موضوع سرپرستی فدراسیون تیروکمان را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه من در آن زمان پاسخی به وزیر ندادم و قرار شد اگر تمایل داشتم به ایشان اعلام کنم، گفت: طی جمع بندی‌هایی که انجام دادم نهایتا به این نتیجه رسیدم که آمادگی خود را برای تصدی پست سرپرستی فدراسیون تیروکمان اعلام کنم لذا این کار را انجام دادم تا اینکه امروز به من خبر دادند که حکم سرپرستی فدراسیون تیروکمان را برای من صادر کرده‌اند.

نایب رئیس سابق فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص قرابت دو رشته دوچرخه سواری و تیروکمان گفت: به نظر من دو رشته ورزشی دوچرخه سواری و تیروکمان هیچ قرابتی با هم ندارند اما من اعتقاد دارم کار فدراسیون‌های ورزشی جدای از کار تشکیلات اداری نیست و بایستی برای اداره آن تلفیقی از تخصص، تجربه و مدیریت را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای اداره این فدراسیون مهم از همه اهالی فن، کمیته‌های فنی و نظر کارشناسان استفاده خواهم کرد، گفت: بنابراین نمی‌خواهم خدای نکرده این شائبه برای کارکنان فدراسیون تیروکمان به وجود بیاید که من قصد تغییر آنها را دارم.

شجاعی در ادامه در خصوص برنامه‌اش برای این فدراسیون گفت: به دلیل اینکه رشته تیروکمان از رشته‌های خاصی است که در دین اسلام به آن توجه زیادی شده است لذا برنامه‌هایی را برای سامان دادن به وضعیت باشگاه‌ها، برگزاری لیگ منظم تیروکمان و بهبود وضعیت تیم ملی تیروکمان کشورمان در نظر دارم که انشاءالله به تدریج آنها را عملیاتی خواهم کرد.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه هایی برای توسعه همگانی و ایجاد فرهنگ سازی برای اعتلای این رشته ورزشی در دست تهیه دارم.

به گزارش مهر، در حالی که کریم صفایی در نشست خبری که دو روز پیش برگزار شد از برنامه‌های خود برای توسعه و پیشرفت تیراندازی با کمان طی سال‌های آینده خبر داده بود، امروز سه شنبه کریم صفایی پس از دو دوره ریاست چهار ساله از فدراسیون تیروکمان کنار گذاشته شد و محمدعلی شجاعی نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان سرپرست فدراسیون تیروکمان منصوب شد.