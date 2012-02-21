مهمترین و اصلی ترین معیار برای انتخاب نمایندگان ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو شامگاه دوشنبه در همایش "بصیرت و حضور حداکثری" که در محل سالن همایشهای فرمانداری شهرستان پاکدشت برگزار شد، افزود: مردم باید با اهمیت دادن به مجلسی که قانون کشور را وضع می کند افراد با صلاحیت را انتخاب و به مجلس روانه کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه حضور حداکثری مردم در انتخابات که اولویت اول است، زمینه انتخاب افراد اصلح و تشکیل مجلسی مقتدر فراهم آید.

این مسئول گفت: حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تودهنی محکم به یاوه گویی های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است که سعی دارد با تحریم و تهدید ایران را به موضع انفعال بکشد.

وی اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی عملیات روانی گسترده و بسیار سنگینی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به راه انداخته اند تا بتوانند مردم ایران را نسبت به نظام ناامید و دلسرد نمایند.

براتلو بیان کرد: طی ماههای گذشته استکبار جهانی سناریوهای سه گانه ترور سفیر عربستان و نسبت دادن آن به ایران، بحث گزارش مدیرکل آژانس انرژی هسته ای در خصوص فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران و همچنین جنجال غرب در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را به راه انداختند تا بتوانند ایران اسلامی را به چالش بکشند.

حضور پرصلابت مردم در 22 بهمن باعث شد توطئه های دشمن بی اثر بماند

وی افزود: بحث تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی از دیگر جنجالهایی بود که برای دلسرد کردن مردم از نظام و عدم حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن از سوی غرب به راه افتاد که با حضور پرصلابت و دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن این توطئه ها بی اثر ماند.

این مسئول عنوان کرد: امروز استکبار جهانی از تمامی ظرفیت و توان خود جهت مقابله با ایران اسلامی استفاده می کند به طوریکه وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کرده که ایالات متحده از هر صدایی که از ایران علیه نظام بلند شود حمایت می کند.