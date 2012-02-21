به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این برنامه اجرایی نخستین گام برای عملی شدن مفاد موافقتنامه تجارت آزاد که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده بود برداشته شد.

در آیین امضای این برنامه اجرایی، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما در آغاز راه توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله سوریه هستیم و امیدواریم گسترش این تبادلات تجاری به بهبود هرچه بیشتر روابط و نزدیکی ملتها بیانجامد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری و تداوم نشست های دو جانبه برای توسعه همکاری های بازرگانی بین ایران و سوریه، برای همکاری در برپایی نمایشگاه اختصاصی سوریه در ایران اعلام آمادگی کرد.

خالد محمود سلوطه معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه نیز که حامد حسن سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران او را همراهی می کرد در این آیین گفت: موافقتنامه های تجارت آزاد با حذف موانع تعرفه ای بین کشورها به گسترش تعاملات تجاری منجر می شود و روابط برادرانه ما با ایران در این زمینه نیز به نتایج خوبی خواهد رسید.

گفتنی است معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و هیئت در سفری 3 روزه به ایران و با هماهنگی سازمان تجاری ایران نشست های متعدد کاری و تجاری را با طرفهای ایرانی برگزار کردند.