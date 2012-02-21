  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه اجرایی می‌شود

برنامه اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور ایران و سوریه به امضای مشترک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای این برنامه اجرایی نخستین گام برای عملی شدن مفاد موافقتنامه تجارت آزاد که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده بود برداشته شد.

در آیین امضای این برنامه اجرایی، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما در آغاز راه توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله سوریه هستیم و امیدواریم گسترش این تبادلات تجاری به بهبود هرچه بیشتر روابط و نزدیکی ملتها بیانجامد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری و تداوم نشست های دو جانبه برای توسعه همکاری های بازرگانی بین ایران و سوریه، برای همکاری در برپایی نمایشگاه اختصاصی سوریه در ایران اعلام آمادگی کرد.

خالد محمود سلوطه معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه نیز که حامد حسن سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران او را همراهی می کرد در این آیین گفت: موافقتنامه های تجارت آزاد با حذف موانع تعرفه ای بین کشورها به گسترش تعاملات تجاری منجر می شود و روابط برادرانه ما با ایران در این زمینه نیز به نتایج خوبی خواهد رسید.

گفتنی است معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و هیئت در سفری 3 روزه به ایران و با هماهنگی سازمان تجاری ایران نشست های متعدد کاری و تجاری را با طرفهای ایرانی برگزار کردند.

کد مطلب 1539667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها