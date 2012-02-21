شماره جدید فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره بیست و هفتم از شماره اول فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات که با 13 مقاله به چاپ رسیده مقالاتی با عناوین بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتالهای وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران، ویکیها به عنوان ابزارهای مدیریت دانش در سازمانها، بررسی شاخصهای مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دورههای آموزش الکترونیکی و نیز رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساختهای تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور به چشم می خورد.
برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران، مدلی بر مبنای نظام خبره فازی برای اندازهگیری مدیریت دانش سازمان، ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی بر مکاتب فکری مدیریت دانش در بحران زلزله، فناوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش، ارزیابی سرمایههای فکری و اجتماعی شرکتهای رتبهبندیشده توسط شورایعالی انفورماتیک ایران و کاربرد مدل مطالعه زیرساختهای مدیریت دانش در سازمانها در مراکز اطلاعرسانی از دیگر مقالات این فصلنامه پژوهشی است.
در این فصلنامه همچنین ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM مطالعه موردی در بانک مرکزی ایران، ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانههای دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از رویکرد BSC و چارچوبی برای بررسی تأثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده کاوی منتشر شده است.
علاقهمندان برای مطالعه این فصلنامه و دسترسی به مطالب آن میتوانند به آدرس http://jist.irandoc.ac.ir مراجعه کنند.
نظر شما